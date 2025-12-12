На самом деле вы не экономите заряд смартфона: какие популярные советы оказались мифами

В 2025 году телефоны Android стали значительно лучше управлять своими батареями благодаря сочетанию значительного улучшения эффективности чипсетов, а также некоторых революционных усовершенствований в технологии аккумуляторов.

Несмотря на прогресс в сфере аккумуляторов, среди пользователей смартфонов все еще существует ряд мифов об экономии заряда батареи. О самых распространенных заблуждениях говорится в материале Phone Arena.

Принудительное закрытие программ

Очистка меню последних приложений на самом деле наносит больше вреда, чем пользы. По сути смартфон будет использовать больше заряда батареи, чтобы перезапустить эти приложения позже, когда они снова станут нужными.

Важно

Недорогой смартфон с большой батареей: названа малоизвестная модель с хорошими характеристиками

В издании отметили, что Android прекрасно управляет фоновыми процессами и лучше знает, как управлять оперативной памятью, чем рядовой пользователь. Если раньше принудительное закрытие программ на Android было обоснованным из-за малого объема оперативной памяти и плохой оптимизации, то сегодня ОС делает это автоматически, если есть такая необходимость.

Відео дня

Отключение 5G

Современные 5G-модемы почти не влияют на уровень заряда аккумулятора, поэтому вручную выключать 5G для экономии заряда не нужно. По словам экспертов, это имеет смысл только тогда, когда вы находитесь в зоне с чрезвычайно слабым сигналом.

Отключение анимации в настройках

Когда аппаратное обеспечение Android часто было слабым для яркой анимации, что породило миф об экономии заряда батареи за счет отключения данной функции в настройках. Хотя когда-то это действительно могло влиять и выносливость телефона, сегодня я совет устарел.

В 2025 году даже самые дешевые смартфоны имеют достаточно мощное аппаратное обеспечение, поэтому нет необходимости портить анимацию Android. В противном случае вы просто получите интерфейс, который выглядит хуже.

Ежедневные перезагрузки

Ежедневная перезагрузка никак не влияет на время работы аккумулятора и общий опыт работы смартфона. Более того, каждая перезагрузка заставляет ваше устройство перестраивать кэш и запускать все системные действия и программы с нуля, что расходует заряд.

"Ежедневные перезагрузки наоборот, вредят заряду аккумулятора, а не экономят его, что делает их практически бессмысленными. Перезагружайте телефон только в случае серьезных программных проблем", — предупреждают в издании.

Как экономить заряд в 2025 году

Тестирования показали, что простые ежедневные привычки могут увеличить время работы батареи на 5-15%. К действенным методам сбережения заряда относятся:

темный режим;

встроенный режим энергосбережения;

снизить яркость экрана;

не включать ненужные функции просто так.

Напомним, эксперты назвали компонент смартфона, который больше всего разряжает батарею.

Фокус также писал о признаке, по которому можно понять, что ваш повербанк уже устарел.