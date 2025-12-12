Насправді ви не економите заряд смартфона: які популярні поради виявились міфами

У 2025 році телефони Android стали значно краще керувати своїми батареями завдяки поєднанню значного покращення ефективності чипсетів, а також деяких революційних удосконалень у технології акумуляторів.

Попри прогрес у сфері акумуляторів, серед користувачів смартфонів все ще існує низка міфів про економію заряду батареї. Про найрозповсюдженіші помилки йдеться у матеріалі Phone Arena.

Примусове закриття програм

Очищення меню останніх застосувань насправді завдає більше шкоди, ніж користі. По суті смартфон використовуватиме більше заряду батареї, щоб перезапустити ці програми пізніше, коли вони знову стануть потрібними.

Важливо

Недорогий смартфон з великою батареєю: названо маловідому модель з хорошими характеристиками

У виданні наголосили, що Android чудово керує фоновими процесами та краще знає, як керувати оперативною пам'яттю, ніж пересічний користувач. Якщо раніше примусове закриття програм на Android було обґрунтованим через малий об’єм оперативної пам’яті та погану оптимізацію, то сьогодні ОС робить це автоматично, якщо є така потреба.

Відео дня

Вимкнення 5G

Сучасні 5G-модеми майже не впливають на рівень заряду акумулятора, тому вручну вимикати 5G для економії заряду не потрібно. За словами експертів, це має сенс лише тоді, коли ви перебуваєте в зоні з надзвичайно слабким сигналом.

Вимкнення анімації в налаштуваннях

Колись апаратне забезпечення Android часто було заслабким для яскравої анімації, що породило міф про заощадження заряду батареї за рахунок відключення даної функції в налаштуваннях. Хоча колись це справді могло впливати та витривалість телефони, сьогодні я порада застаріла.

У 2025 році навіть найдешевші смартфони мають достатньо потужне апаратне забезпечення, тому немає потреби псувати анімацію Android. В іншому випадку ви просто отримаєте інтерфейс, що виглядає гірше.

Щоденні перезавантаження

Щоденне перезавантаження ніяк не впливає на час роботи акумулятора та загальний досвід роботи смартфона. Ба більше, кожне перезавантаження змушує ваш пристрій перебудовувати кеш та запускати всі системні дії та програми з нуля, що витрачає заряд.

"Щоденні перезавантаження навпаки, шкодять заряду акумулятора, а не економлять його, що робить їх практично безглуздими. Перезавантажуйте телефон лише у випадку серйозних програмних проблем", — попереджають у виданні.

Як економити заряд у 2025 році

Тестування показали, що прості щоденні звички можуть збільшити час роботи батареї на 5-15%. До дієвих методів заощадження заряду належать:

темний режим;

вбудований режим енергозбереження;

знизити яскравість екрана;

не вмикати непотрібні функції просто так.

Нагадаємо, експерти назвали компонент смартфона, який найбільше розряджає батарею.

Фокус також писав про ознаку, за якою можна зрозуміти, що ваш повербанк вже застарів.