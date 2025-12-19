Простой трюк мгновенно удвоит скорость вашего смартфона: о каких моделях идет речь

Когда-то быстрые смартфоны со временем могут становиться медленнее, однако есть способ восстановить лучшую производительность своих устройств на моделях от таких компаний, как POCO, Redmi и Xiaomi.

Чтобы вернуть плавную работу смартфона, стоит просто удалить определенные файлы системного кэша, избавившись от накопленного цифрового беспорядка, который незаметно замедляет работу. Об этом пишет XiaomiTime.

Как объясняют в издании, программы запуска, изначально разработанные для оптимизации и ускорения работы, со временем накапливают кэшированную информацию, что становится громоздким и нелогичным. Это влияет на время загрузки приложений, анимации на главном экране, многозадачность, общее время отклика системы и даже на производительность батареи.

Подобное замедление временное и не свидетельствует о каком-либо снижении качества аппаратного обеспечения смартфона. Способ исправления проблемы зависит от устройства, которое вы используете.

Для пользователей POCO:

перейдите в "Настройки";

перейдите в раздел "Приложения" или "Управление приложениями";

найдите и нажмите "POCO Launcher";

нажмите на "Память";

выберите "Очистить кэш";

перезагрузите устройство.

Для пользователей Xiaomi и Redmi:

нажмите "Настройки";

перейдите в раздел "Программы" или "Управление программами";

найдите "Запуск системы";

нажмите на "Память";

выберите "Очистить кэш";

перезагрузите телефон.

Таким образом вы удаляете временные файлы, накопившиеся в вашей системной панели запуска, не трогая никаких своих личных настроек, информации или установленных программ. Эксперты рекомендуют повторять это раз в 1-2 месяца.

