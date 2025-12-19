Простий трюк миттєво подвоїть швидкість вашого смартфону: про які моделі йдеться

Колись швидкі смартфони з часом можуть ставати повільнішими, однак є спосіб відновити найкращу продуктивність своїх пристроїв на моделях від таких компаній, як POCO, Redmi та Xiaomi.

Щоб повернути плавну роботу смартфона, варто просто видалити певні файли системного кешу, позбувшись накопиченого цифрового безладу, який непомітно уповільнює роботу. Про це пише XiaomiTime.

Як пояснюють у виданні, програми запуску, спочатку розроблені для оптимізації та пришвидшення роботи, з часом накопичують кешовану інформацію, що стає громіздким та нелогічним. Це впливає на час завантаження додатків, анімації на головному екрані, багатозадачність, загальний час відгуку системи та навіть на продуктивність батареї.

Подібне уповільнення тимчасове і не свідчить про будь-яке зниження якості апаратного забезпечення смартфона. Спосіб виправлення проблеми залежить від пристрою, який ви використовуєте.

Для користувачів POCO:

перейдіть до "Налаштувань";

перейдіть до розділу "Програми" або "Керування програмами";

знайдіть і натисніть "POCO Launcher";

натисніть на "Пам’ять";

виберіть "Очистити кеш";

перезавантажте пристрій.

Для користувачів Xiaomi та Redmi:

натисніть "Налаштування";

перейдіть до розділу "Програми" або "Керування програмами";

знайдіть "Запуск системи";

натисніть на "Пам’ять";

виберіть "Очистити кеш";

перезавантажте телефон.

Таким чином ви видаляєте тимчасові файли, що накопичилися у вашій системній панелі запуску, не чіпаючи жодних своїх особистих налаштувань, інформації чи встановлених програм. Експерти рекомендують повторювати це раз на 1-2 місяці.

