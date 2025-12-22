"Первый в мире": совершенно новый вид генератора уже успешно вырабатывает энергию

В Китае начал работу коммерческий генератор энергии Chaotan One, который использует сверхкритический углекислый газ (sCO2) вместо пара.

Запуск генератора Chaotan One нарушает столетнюю традицию использования пара для производства электроэнергии. Об этом пишет Interesting Engineering.

Как объясняют в издании, изобретение парового двигателя положило начало промышленной революции, которая изменила мир. С годами эффективность двигателя еще больше улучшалась благодаря различным конструкциям и топливу, однако использование пара было неизменным.

Ученые, которые пытаются повысить энергоэффективность, заметили, что значительная часть энергии тратится впустую на производство пара для приведения в действие турбин. Чтобы решить эту проблему, они предложили альтернативу в виде сверхкритического углекислого газа.

Сверхкритическое состояние — это жидкое состояние газообразного CO2, когда он удерживается при температуре и давлении выше критического. CO2 существует в виде газа при комнатной температуре и может быть охлажден для образования сухого льда путем снижения давления и температуры.

Однако, когда температура CO2 повышается до 31 °C, а давление увеличивается до 7,37 МПа, он переходит в сверхкритическое состояние. В этом состоянии CO2 проявляет свойства как жидкости, так и газа.

"Выпустите его в контейнер, и он заполнит пространство, но будет иметь плотность жидкости. В таких случаях, как движение турбины, это чрезвычайно полезно, поскольку газообразное состояние обеспечивает меньшее сопротивление, тогда как жидкообразное состояние обеспечивает большую тягу. Не менее важно, что преобразование CO2 в сверхкритическое состояние является менее энергоемким, чем преобразование воды в пар", — отметили в издании.

По данным китайских СМИ, первое в мире коммерческое внедрение генератора энергии sCO2 произошло на сталелитейном заводе в провинции Гуйчжоу, Китай. Объект, который включает два блока мощностью 15 мегаватт, превращает остаточное тепло сталелитейного завода в электроэнергию.

Ожидается, что Chaoton One увеличит чистое производство электроэнергии на 50% по сравнению с технологиями производства теплового пара, одновременно повышая общую эффективность производства электроэнергии более чем на 85%.

"Успех Chaoton-One, вероятно, возвестит о новой эре в производстве электроэнергии, используя CO2 в качестве среды и обходя необходимость преобразования воды в пар", — подытожили авторы статьи.

