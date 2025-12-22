"Перший у світі": абсолютно новий вид генератора вже успішно виробляє енергію

У Китаї розпочав роботу комерційний генератор енергії Chaotan One, який використовує надкритичний вуглекислий газ (sCO2) замість пари.

Запуск генератора Chaotan One порушує столітню традицію використання пари для виробництва електроенергії. Про це пише Interesting Engineering.

Як пояснюють у виданні, винахід парового двигуна поклав початок промисловій революції, яка змінила світ. З роками ефективність двигуна ще більше покращувалася завдяки різним конструкціям та паливу, проте використання пари було незмінним.

Вчені, які намагаються підвищити енергоефективність, помітили, що значна частина енергії витрачається даремно на виробництво пари для приведення в дію турбін. Щоб розв’язати цю проблему, вони запропонували альтернативу у вигляді надкритичного вуглекислого газу.

Надкритичний стан – це рідкий стан газоподібного CO2, коли він утримується при температурі та тиску вище критичної. CO2 існує у вигляді газу за кімнатної температури та може бути охолоджений для утворення сухого льоду шляхом зниження тиску та температури.

Однак, коли температура CO2 підвищується до 31 °C, а тиск збільшується до 7,37 МПа, він переходить у надкритичний стан. У цьому стані CO2 проявляє властивості як рідини, так і газу.

"Випустіть його в контейнер, і він заповнить простір, але матиме густину рідини. У таких випадках, як рух турбіни, це надзвичайно корисно, оскільки газоподібний стан забезпечує менший опір, тоді як рідкоподібний стан забезпечує більшу тягу. Не менш важливо, що перетворення CO2 у надкритичний стан є менш енергомістким, ніж перетворення води на пару", — наголосили у виданні.

За даними китайських ЗМІ, перше у світі комерційне впровадження генератора енергії sCO2 відбулося на сталеливарному заводі у провінції Гуйчжоу, Китай. Об'єкт, який включає два блоки потужністю 15 мегават, перетворює залишкове тепло сталеливарного заводу на електроенергію.

Очікується, що Chaoton One збільшить чисте виробництво електроенергії на 50%, порівняно з технологіями виробництва теплової пари, одночасно підвищуючи загальну ефективність виробництва електроенергії більш ніж на 85%.

"Успіх Chaoton-One, ймовірно, сповістить про нову еру у виробництві електроенергії, використовуючи CO2 як середовище та обходячи необхідність перетворення води на пару", — підсумували автори статті.

