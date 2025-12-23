Лучшее соотношение цены и качества: какой смартфон рекомендуют эксперты на 2026 год (фото)

На рынке смартфонов редко появляются малоизвестные бренды с потенциалом, но CMF — один из них. Компания, принадлежащая Nothing, заслужила высокие оценки экспертов и потребителей доступной моделью Phone 2 Pro.

CMF Phone 2 Pro победил в пользовательском голосовании техноканала Rozetked за звание лучшего бюджетного смартфона 2025 года. Вдобавок аппарат получил аналогичную похвалу от авторитетного блогера Маркеса Браунли (MKBHD) блогера Маркеса Браунли. Выясняем, почему гаджет стоит внимания, ссылаясь на результаты тестирования портала GSMArena.

Аксессуары для CMF Phone 2 Pro Фото: gsmarena.com

Уникальный дизайн и модульность

Внешний вид устройства отличается от большинства аналогов в магазинах. Инженеры оснастили смартфон съемной задней панелью с видимыми винтами и специальным креплением Accessory Point. Это позволяет самостоятельно менять цвет корпуса, прикручивать подставку, шнурок или чехол для платежной карты. Корпус пластиковый, но качественный, а передняя панель защищена стеклом Panda Glass. Стоит учитывать, что защита от влаги здесь базовая — стандарт IP54 спасает только от брызг, но не полноценного погружения. Некоторые конкуренты в этом плане выигрывают.

Дисплей — 6,77-дюймовая AMOLED-матрица с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+. В тестах панель продемонстрировала пиковую яркость в 1255 нит в автоматическом режиме и 702 в ручном, что обеспечивает отличную читаемость даже под прямыми солнечными лучами. Экран отображает свыше миллиарда оттенков (10 бит), предлагая качество картинки, которое редко встречается в этом ценовом диапазоне.

Производительность и ПО

Процессор MediaTek Dimensity 7300 Pro — проверенное решение среднего уровня. В связке с 8 ГБ оперативной памяти чип обеспечивает плавную работу интерфейса и достойную производительность в приложениях. Смартфон отлично держит частоты под высокими нагрузками и совершенно не нагревается, от чего иногда страдают модели от той же Xiaomi. Результат в AnTuTu — 683 318.

Программная оболочка Nothing OS 3.2 на базе ОС Android 15 лишена навязчивой рекламы и ненужного предустановленного ПО. Она радует минималистичной монохромной эстетикой и высоким быстродействием. Также смартфон поддерживает карты памяти microSD, что становится редкостью.

CMF Phone 2 Pro Фото: gsmarena.com

Камеры

CMF Phone 2 Pro оснащен 50-мегапиксельной основной камерой, 50-Мп телефото с двукратным оптическим зумом, а также сверхширокоугольным модулем. Телевик позволяет делать качественные портреты и приближать объекты без потери деталей, что практически не встречается у конкурентов за эту цену.

Телефон в целом снимает достаточно неплохо для своего сегмента. Кадры не супердетальные, но можно рассчитывать на приличные результаты днем и ночью. Однако третий модуль — сверхширик на 8 Мп — оказался слабым звеном, выдавающим снимки с низкой детализацией.

Автономность и звук

Аккумулятор емкостью 5000 мАч показал хорошие результаты в тестах на выносливость, обеспечивая более 14 часов активного экранного времени. Да, сейчас встречаются китайские бюджетники с батареями мощнее, но здесь какой-то нехватки длительности работы не ощущается. А вот скорость зарядки оставляет желать лучшего: мощность ограничена 33 Вт, из-за чего полное восполнение энергии занимает почти полтора часа. Кроме того, в комплекте отсутствует зарядный блок. Еще одним компромиссом стал звук: в смартфоне установлен только один мультимедийный динамик, поэтому стереоэффекта нет. Отсутствует и разъем 3,5 мм для наушников.

Расцветки Nothing CMF Phone 2 Pro Фото: CMF

Начальная цена CMF Phone 2 Pro в Украине составляет 11 999 грн.

Плюсы:

Интересный дизайн с аксессуарами и возможностью кастомизации.

Яркий AMOLED-экран 120 Гц с поддержкой HDR.

Наличие 2-кратного оптического зума (телеобъектив 50 Мп).

Чистая и быстрая оболочка Nothing OS без мусора.

Отличное время автономной работы.

Минусы:

Отсутствие зарядного устройства в комплекте.

Не очень быстрая зарядка (33 Вт).

Монозвук (один мультимедийный динамик).

Слабая влагозащита IP54.

Нет оптической стабилизации (OIS) на основной камере.

