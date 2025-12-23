Найкраще співвідношення ціни та якості: який смартфон рекомендують експерти на 2026 рік (фото)

На ринку смартфонів рідко з'являються маловідомі бренди з потенціалом, але CMF — один з них. Компанія, що належить Nothing, заслужила високі оцінки експертів і споживачів доступною моделлю Phone 2 Pro.

CMF Phone 2 Pro переміг у призначеному для користувача голосуванні техноканалу Rozetked за звання найкращого бюджетного смартфона 2025 року. До того ж апарат отримав аналогічну похвалу від авторитетного блогера Маркеса Браунлі (MKBHD) блогера Маркеса Браунлі. З'ясовуємо, чому гаджет вартий уваги, посилаючись на результати тестування порталу GSMArena.

Аксесуари для CMF Phone 2 Pro Фото: gsmarena.com

Унікальний дизайн і модульність

Зовнішній вигляд пристрою відрізняється від більшості аналогів у магазинах. Інженери оснастили смартфон знімною задньою панеллю з видимими гвинтами та спеціальним кріпленням Accessory Point. Це дає змогу самостійно змінювати колір корпусу, прикручувати підставку, шнурок або чохол для платіжної картки. Корпус пластиковий, але якісний, а передня панель захищена склом Panda Glass. Варто враховувати, що захист від вологи тут базовий — стандарт IP54 рятує тільки від бризок, але не повноцінного занурення. Деякі конкуренти в цьому плані виграють.

Дисплей — 6,77-дюймова AMOLED-матриця з частотою оновлення 120 Гц і підтримкою HDR10+. У тестах панель продемонструвала пікову яскравість в 1255 ніт в автоматичному режимі і 702 в ручному, що забезпечує відмінну читабельність навіть під прямими сонячними променями. Екран відображає понад мільярд відтінків (10 біт), пропонуючи якість картинки, яка рідко зустрічається в цьому ціновому діапазоні.

Продуктивність і ПЗ

Процесор MediaTek Dimensity 7300 Pro — перевірене рішення середнього рівня. У зв'язці з 8 ГБ оперативної пам'яті чип забезпечує плавну роботу інтерфейсу і гідну продуктивність у додатках. Смартфон відмінно тримає частоти під високими навантаженнями і абсолютно не нагрівається, від чого іноді страждають моделі від тієї ж Xiaomi. Результат в AnTuTu — 683 318.

Програмна оболонка Nothing OS 3.2 на базі ОС Android 15 позбавлена нав'язливої реклами і непотрібного встановленого ПЗ. Вона радує мінімалістичною монохромною естетикою і високою швидкодією. Також смартфон підтримує карти пам'яті microSD, що стає рідкістю.

CMF Phone 2 Pro Фото: gsmarena.com

Камери

CMF Phone 2 Pro оснащений 50-мегапіксельною основною камерою, 50-Мп телефото з дворазовим оптичним зумом, а також надширококутним модулем. Телевік дає змогу робити якісні портрети і наближати об'єкти без втрати деталей, що практично не зустрічається у конкурентів за цю ціну.

Телефон загалом знімає досить непогано для свого сегмента. Кадри не супердетальні, але можна розраховувати на пристойні результати вдень і вночі. Однак третій модуль — надширик на 8 Мп — виявився слабкою ланкою, що видає знімки з низькою деталізацією.

Автономність і звук

Акумулятор ємністю 5000 мАг показав хороші результати в тестах на витривалість, забезпечуючи понад 14 годин активного екранного часу. Так, зараз зустрічаються китайські бюджетники з потужнішими батареями, але тут якоїсь нестачі тривалості роботи не відчувається. А ось швидкість зарядки залишає бажати кращого: потужність обмежена 33 Вт, через що повне поповнення енергії займає майже півтори години. Крім того, в комплекті відсутній зарядний блок. Ще одним компромісом став звук: у смартфоні встановлено тільки один мультимедійний динамік, тому стереоефекту немає. Відсутній і роз'єм 3,5 мм для навушників.

Забарвлення Nothing CMF Phone 2 Pro Фото: CMF

Початкова ціна CMF Phone 2 Pro в Україні становить 11 999 грн.

Плюси:

Цікавий дизайн з аксесуарами та можливістю кастомізації.

Яскравий AMOLED-екран 120 Гц з підтримкою HDR.

Наявність 2-кратного оптичного зуму (телеоб'єктив 50 Мп).

Чиста і швидка оболонка Nothing OS без сміття.

Відмінний час автономної роботи.

Мінуси:

Відсутність зарядного пристрою в комплекті.

Не дуже швидка зарядка (33 Вт).

Монозвук (один мультимедійний динамік).

Слабкий вологозахист IP54.

Немає оптичної стабілізації (OIS) на основній камері.

Раніше повідомлялося про потужні та недорогі смартфони до 15 000 грн. У 2025 році телефони середнього класу пропонують характеристики, які ще недавно були долею флагманів. Потужні процесори, повноцінний вологозахист та екрани з рекордною яскравістю стали стандартом навіть для пристроїв із помірною ціною.