Впервые в мире: новый смартфон Xiaomi повысит качество камер до небывалых высот

Китайская компания Xiaomi заявила, что ее новый смартфон Xiaomi 17 Ultra оснащен камерой с непрерывным оптическим зумом на 200 Мп.

Это означает, что объективы и другие компоненты внутри модуля камеры смещаются при приближении или отдалении изображения, что обеспечивает стабильное качество в большем количестве режимов. Подробности Xiaomi опубликовала на своей странице в китайской социальной сети Weibo.

Перископический телеобъектив Xiaomi 17 Ultra обеспечивает непрерывный зум от 75 мм до 100 мм (примерно от 3,1x до 4,1x) благодаря 1/1,4-дюймовому 200-мегапиксельному сенсору. Подход компании сильно отличается от того, как делают телеобъективы для большинства смартфонов и больше напоминает создание полноразмерных автономных камер.

Традиционные телеобъективы предлагают только один фиксированный уровень увеличения (например, 2x, 3x, 4x или 5x). Уже на телефонах зум регулируется с помощью программных методов обработки, например, кадрирования или сверхвысокого разрешения. В это случае при увеличении масштаба качество изображения обычно портится.

Перископический телеобъектив камеры Xiaomi 17 Ultra Фото: Xiaomi

Однако диапазон масштабирования у Xiaomi 17 Ultra довольно узкий, и смартфон будет использовать ПО для увеличения изображений свыше 100 мм. Для сравнения, Sony Xperia 1 VII имеет камеру с непрерывным зумом от 3,5x до 7,1x, хотя и с 12-мегапиксельным сенсором.

В то же время, Xiaomi 17 Ultra даст пользователям гораздо больше гибкости в плане портретной съемки и кадрирования в целом. Можно предположить, что 200-мегапиксельный сенсор обеспечит 8,2-кратный зум без потери качества. В целом же сенсор в перископической камере соответствует перископу Xiaomi 15 Ultra.

Xiaomi 17 Ultra также оснащен новым дюймовым основным сенсором камеры Light Hunter 1050L, использующим технологию LOFIC для улучшения динамического диапазона. В сочетании с мощным зумом, это, безусловно, делает его одним из лучших камерофонов на рынке, считают в издании Android Authority.

Ранее эксперты предупредили, что смартфоны Xiaomi станут дороже и хуже в 2026 году. Производитель может отказаться от версий с 1 ТБ памяти в среднем ценовом сегменте из-за подорожания модулей.

Недавно стало известно, что Xiaomi 17 Ultra выйдет в Китае до конца 2025 года. Он получит улучшенную камеру от Leica.