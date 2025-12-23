Уперше у світі: новий смартфон Xiaomi підвищить якість камер до небувалих висот

Китайська компанія Xiaomi заявила, що її новий смартфон Xiaomi 17 Ultra оснащений камерою з безперервним оптичним зумом на 200 Мп.

Це означає, що об'єктиви та інші компоненти всередині модуля камери зміщуються при наближенні або віддаленні зображення, що забезпечує стабільну якість у більшій кількості режимів. Подробиці Xiaomi опублікувала на своїй сторінці в китайській соціальній мережі Weibo.

Перископічний телеоб'єктив Xiaomi 17 Ultra забезпечує безперервний зум від 75 мм до 100 мм (приблизно від 3,1x до 4,1x) завдяки 1/1,4-дюймовому 200-мегапіксельному сенсору. Підхід компанії сильно відрізняється від того, як роблять телеоб'єктиви для більшості смартфонів і більше нагадує створення повнорозмірних автономних камер.

Традиційні телеоб'єктиви пропонують лише один фіксований рівень збільшення (наприклад, 2x, 3x, 4x або 5x). Уже на телефонах зум регулюється за допомогою програмних методів обробки, наприклад, кадрування або надвисокої роздільної здатності. У цьому випадку при збільшенні масштабу якість зображення зазвичай псується.

Перископічний телеоб'єктив камери Xiaomi 17 Ultra Фото: Xiaomi

Однак діапазон масштабування у Xiaomi 17 Ultra доволі вузький, і смартфон використовуватиме ПЗ для збільшення зображень понад 100 мм. Для порівняння, Sony Xperia 1 VII має камеру з безперервним зумом від 3,5x до 7,1x, хоча і з 12-мегапіксельним сенсором.

Водночас, Xiaomi 17 Ultra дасть користувачам набагато більше гнучкості в плані портретної зйомки і кадрування загалом. Можна припустити, що 200-мегапіксельний сенсор забезпечить 8,2-кратний зум без втрати якості. Загалом же сенсор у перископічній камері відповідає перископу Xiaomi 15 Ultra.

Xiaomi 17 Ultra також оснащений новим дюймовим основним сенсором камери Light Hunter 1050L, що використовує технологію LOFIC для поліпшення динамічного діапазону. У поєднанні з потужним зумом, це, безумовно, робить його одним із найкращих камерофонів на ринку, вважають у виданні Android Authority.

Раніше експерти попередили, що смартфони Xiaomi стануть дорожчими і гіршими у 2026 році. Виробник може відмовитися від версій з 1 ТБ пам'яті в середньому ціновому сегменті через подорожчання модулів.

Нещодавно стало відомо, що Xiaomi 17 Ultra вийде в Китаї до кінця 2025 року. Він отримає поліпшену камеру від Leica.