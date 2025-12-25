Вдвое дешевле OnePlus 15R: два недорогих мощных смартфона выйдут в начале 2026 года

Китайские смартфоны iQOO Z11 Turbo и Realme Neo 8 получат новейший процессор Snapdragon 8 Gen 5 и должны выйти в январе 2026 года.

По слухам, они предложат высокую производительность и будут долго работать без подзарядки благодаря очень емким аккумуляторам. Подробности сообщает издание Phone Arena.

Snapdragon 8 Gen 5 — это слегка урезанная версия самого мощного на сегодня процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm. Она обеспечивает отличную производительность и используется, например, в недавно представленном смартфоне OnePlus 15R.

Однако цена OnePlus 15R выросла и сейчас составляет 699 долларов. Если хочется сэкономить, не потеряв многого, то есть как минимум два варианта.

iQOO Z11 Turbo

В родном Китае модель будет называться Z11 Turbo, хотя на международный рынок может выйти под названием iQOO Neo 11. Производитель выпустил рождественский тизер новинки, а сама она должна поступить в продажу в январе по цене около 360 долларов. Стоит учесть, что за пределами Китая телефоны стоят чуть дороже, но даже в этом случае модель окажется примерно в два раза дешевле OnePlus 15R.

Відео дня

Предполагается, что iQOO Z11 Turbo оснастят 6,59-дюймовым плоским OLED-дисплеем LTPS с разрешением 1,5K, металлическим каркасом и стеклянной задней панелью. Углы будут гладкими и закругленными, в целом устройство внешне будет напоминать iPhone.

Одной из главных фишек станет батарея емкостью 7600 мАч. В этом случае iQOO Z11 Turbo превзойдет OnePlus 15R с его 7400 мАч.

Фото: X (Twitter)

Realme Neo 8

Официально характеристики устройства пока не обнародовали, но слухи гласят, что он получит чипсет Snapdragon 8 Gen 5, плоский AMOLED LTPS-дисплей Samsung с разрешением 1,5K, а также ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран.

По некоторой информации, Realme Neo 8 будет питать одноэлементный аккумуляторный блок емкостью около 8000 мАч. Модель могут снабдить металлическим корпусом и стеклянной задней панелью, а также защитой от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69.

Помимо стандартной модели, Realme планирует расширить линейку дополнительными вариантами, такими как Neo 8 Turbo, Neo 8 SE на базе Dimensity 8500 и Neo 8x, выпуск которых, как сообщается, запланирован на первую половину 2026 года.

Смартфон Realme Neo 7 скоро получит приемника Фото: Скриншот

Их предшественник Realme Neo 7 стоит 350 долларов (около 16 000 грн в Украине). Даже если цену Neo 8 увеличат, он должен быть дешевле, чем OnePlus 15R.

В ноябре 2025 года Qualcomm официально представила чипсет Snapdragon 8 Gen 5. Он предназначен для смартфонов среднего класса. Он работает с частотами немного ниже, чем флагманская версия Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Ранее писали, на что способен новый чип Snapdragon 8 Elite Gen 5. Он должен поднять планку производительности для смартфонов на базе Android в 2026 году.