Удвічі дешевше OnePlus 15R: два недорогі потужні смартфони вийдуть на початку 2026 року

Китайські смартфони iQOO Z11 Turbo і Realme Neo 8 отримають новітній процесор Snapdragon 8 Gen 5 і мають вийти в січні 2026 року.

З чуток, вони запропонують високу продуктивність і довго працюватимуть без підзарядки завдяки дуже ємним акумуляторам. Подробиці повідомляє видання Phone Arena.

Snapdragon 8 Gen 5 — це злегка урізана версія найпотужнішого на сьогодні процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5 від Qualcomm. Вона забезпечує відмінну продуктивність і використовується, наприклад, у нещодавно представленому смартфоні OnePlus 15R.

Однак ціна OnePlus 15R зросла і зараз становить 699 доларів. Якщо хочеться заощадити, не втративши багато чого, то є як мінімум два варіанти.

iQOO Z11 Turbo

У рідному Китаї модель називатиметься Z11 Turbo, хоча на міжнародний ринок може вийти під назвою iQOO Neo 11. Виробник випустив різдвяний тизер новинки, а сама вона має надійти в продаж у січні за ціною близько 360 доларів. Варто врахувати, що за межами Китаю телефони коштують трохи дорожче, але навіть у цьому разі модель виявиться приблизно вдвічі дешевшою за OnePlus 15R.

Передбачається, що iQOO Z11 Turbo оснастять 6,59-дюймовим плоским OLED-дисплеєм LTPS з роздільною здатністю 1,5K, металевим каркасом і скляною задньою панеллю. Кути будуть гладкими і закругленими, загалом пристрій зовні нагадуватиме iPhone.

Однією з головних фішок стане батарея ємністю 7600 мАг. У цьому разі iQOO Z11 Turbo перевершить OnePlus 15R з його 7400 мАг.

Realme Neo 8

Офіційно характеристики пристрою поки не оприлюднили, але чутки свідчать, що він отримає чипсет Snapdragon 8 Gen 5, плоский AMOLED LTPS-дисплей Samsung з роздільною здатністю 1,5K, а також ультразвуковий сканер відбитків пальців, вбудований в екран.

За деякою інформацією, Realme Neo 8 живитиме одноелементний акумуляторний блок ємністю близько 8000 мАг. Модель можуть забезпечити металевим корпусом і скляною задньою панеллю, а також захистом від пилу і води за стандартами IP68 і IP69.

Крім стандартної моделі, Realme планує розширити лінійку додатковими варіантами, такими як Neo 8 Turbo, Neo 8 SE на базі Dimensity 8500 і Neo 8x, випуск яких, як повідомляється, заплановано на першу половину 2026 року.

Їхній попередник Realme Neo 7 коштує 350 доларів (близько 16 000 грн в Україні). Навіть якщо ціну Neo 8 збільшать, він має бути дешевшим, ніж OnePlus 15R.

У листопаді 2025 року Qualcomm офіційно представила чипсет Snapdragon 8 Gen 5. Він призначений для смартфонів середнього класу. Він працює з частотами трохи нижчими, ніж флагманська версія Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Раніше писали, на що здатний новий чип Snapdragon 8 Elite Gen 5. Він має підняти планку продуктивності для смартфонів на базі Android у 2026 році.