Простой трюк для Android делает смартфон в два раза громче: чем это может обернуться

На смартфонах Android есть скрытая функция, ограничивающая громкость динамиков, но ее можно отключить.

Обидно, когда не удается комфортно послушать музыку, поговорить по видеосвязи или посмотреть фильм, хотя громкость увеличена до максимума. Издание Make Use Of рассказало, как усилить динамики примерно в два раза с помощью простой настройки.

Встроенный динамик телефона на самом деле способен воспроизводить более громкий звук, но Android часто не позволяет использовать его на полную мощность и превышать лимит громкости, установленный производителем. Всему виной механизмы защиты оборудования.

У всех динамиков есть порог громкости, за которым звук начнет звучать резко и с треском. Благодаря ограничениям, шкала громкости на телефоне останавливается чуть ниже этого предела, чтобы не перегрузить и не повредить динамики.

Чтобы снять ограничение громкости, установленное Android, выполните следующие действия:

открыть "Настройки";

перейти в раздел "Звуки и вибрация";

нажать на кнопку "Громкость";

нахать на три вертикальные точки в правом верхнем углу;

выбрать ограничение громкости мультимедиа;

перевести ползунок в положение "Вкл".

Настройка Android позволяет увеличить громкость смартфона Фото: Make Use Of

После этого громкость динамиков телефона должна существенно повыситься. Насколько сильно — зависит от самого устройства и его производителя, иногда она повышается примерно в два раза. Качество и четкость звука при этом может сильно ухудшиться, а динамики выйти из строя при неосторожном обращении.

В некоторых телефонах может отсутствовать возможность полностью отключить ограничение громкости. В таких случаях лучше попробовать сторонние приложения, хотя найти подходящее может быть непросто.

