Простий трюк для Android робить смартфон удвічі гучнішим: чим це може обернутися

На смартфонах Android є прихована функція, що обмежує гучність динаміків, але її можна відключити.

Прикро, коли не вдається комфортно послухати музику, поговорити по відеозв'язку або подивитися фільм, хоча гучність збільшена до максимуму. Видання Make Use Of розповіло, як посилити динаміки приблизно вдвічі за допомогою простого налаштування.

Вбудований динамік телефону насправді здатний відтворювати гучніший звук, але Android часто не дає змоги використовувати його на повну потужність і перевищувати ліміт гучності, встановлений виробником. Всьому виною механізми захисту обладнання.

У всіх динаміків є поріг гучності, за яким звук почне звучати різко і з тріском. Завдяки обмеженням, шкала гучності на телефоні зупиняється трохи нижче цієї межі, щоб не перевантажити і не пошкодити динаміки.

Щоб зняти обмеження гучності, встановлене Android, виконайте такі дії:

відкрити "Налаштування";

перейти в розділ "Звуки і вібрація";

натиснути на кнопку "Гучність";

нахати на три вертикальні крапки в правому верхньому кутку;

вибрати обмеження гучності мультимедіа;

перевести повзунок у положення "Вкл".

Налаштування Android дає змогу збільшити гучність смартфона Фото: Make Use Of

Після цього гучність динаміків телефону має істотно підвищитися. Наскільки сильно — залежить від самого пристрою і його виробника, іноді вона підвищується приблизно вдвічі. Якість і чіткість звуку при цьому може сильно погіршитися, а динаміки вийти з ладу в разі необережного поводження.

У деяких телефонах може бути відсутня можливість повністю відключити обмеження гучності. У таких випадках краще спробувати сторонні додатки, хоча знайти відповідний може бути непросто.

