Смартфоны флагманского уровня на средний бюджет: какие модели купить в 2026 году (фото)
В 2026 году дебютируют смартфоны среднего класса iQOO Z11 Turbo и Realme Neo 8, оснащенные мощными чипсетами Snapdragon 8 Gen 5.
Snapdragon 8 Gen 5 уже используется в недавно представленном OnePlus 15R, однако стоит этот смартфоны около 700 долларов. В свою очередь iQOO Z11 Turbo и Realme Neo 8 предлагают тот же чипсет за меньшие деньги, пишет PhoneArena.
iQOO Z11 Turbo
Выход iQOO Z11 Turbo в Китае ожидается в январе 2026 года с начальной ценой 360 долларов. За пределами Китая это устройство может фигурировать под названием iQOO Neo 11 и стоить немного дороже, но все же дешевле, чем OnePlus 15R.
Слухи указывают на то, что iQOO Z11 Turbo получит Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 6,59-дюймовый плоский OLED-дисплей с разрешением 1,5K LTPS, металлическую рамку и стеклянную заднюю панель, а также гладкие и закругленные углы.
По словам инсайдеров, смартфон будет оснащен огромным аккумулятором емкостью около 7600 мАч. Также сообщалось о двойной основной камере 200 МП + 8 МП и фронтальной камере на 32 МП.
Realme Neo 8
Смартфон также Realme Neo 8 выйдет в Китае в январе 2026 года. Его предшественник в прошлом году стоил примерно 350 долларов, поэтому даже если цена на Neo 8 резко выросла, он должен быть дешевле OnePlus 15R.Важно
Детальные характеристики Realme Neo 8 пока не раскрываются, однако известно, что он получит чипсет Snapdragon 8 Gen 5 в сочетании с плоским AMOLED LTPS-дисплеем Samsung с разрешением 1,5K и ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев, встроенным в дисплей.
Утечки информации также свидетельствуют о том, что Realme Neo 8 будет иметь аккумулятор емкостью примерно 8000 мАч, металлическую рамку и стеклянную заднюю панель, а также защиту от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69.
