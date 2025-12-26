Смартфони флагманського рівня на середній бюджет: які моделі купити у 2026 році (фото)

У 2026 році дебютують смартфони середнього класу iQOO Z11 Turbo та Realme Neo 8, оснащені потужними чипсетами Snapdragon 8 Gen 5.

Snapdragon 8 Gen 5 вже використовується в нещодавно представленому OnePlus 15R, однак коштує цей смартфони близько 700 доларів. Своєю чергою iQOO Z11 Turbo та Realme Neo 8 пропонують той самий чипсет за менші гроші, пише PhoneArena.

iQOO Z11 Turbo

Тизер iQOO Z11 Turbo Фото: X (Twitter)

Вихід iQOO Z11 Turbo в Китаї очікується у січні 2026 року з початковою ціною 360 доларів. За межами Китаю цей пристрій може фігурувати під назвою iQOO Neo 11 та коштувати трохи дорожче, але все ж дешевше, ніж OnePlus 15R.

Чутки вказують на те, що iQOO Z11 Turbo отримає Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 6,59-дюймовий плоский OLED-дисплей з роздільною здатністю 1,5K LTPS, металеву рамку та скляну задню панель, а також гладкі та закруглені кути.

Відео дня

За словами інсайдерів, смартфон буде оснащений величезним акумулятором ємністю близько 7600 мАг. Також повідомлялося про подвійну основну камеру 200 МП + 8 МП та фронтальну камеру на 32 МП.

Realme Neo 8

Смартфон також Realme Neo 8 вийде в Китаї в січні 2026 року. Його попередник минулого року коштував приблизно 350 доларів, тому навіть якщо ціна на Neo 8 різко зросла, він має бути дешевшим за OnePlus 15R.

Важливо

Цей смартфон не прослужить довго: популярний флагман провалив тест на міцність (фото)

Детальні характеристики Realme Neo 8 поки не розкриваються, однак відомо, що він отримає чипсет Snapdragon 8 Gen 5 у поєднанні з плоским AMOLED LTPS-дисплеєм Samsung з роздільною здатністю 1,5K та ультразвуковим датчиком відбитків пальців, вбудованим в дисплей.

Витоки інформації також свідчать про те, що Realme Neo 8 матиме акумулятор ємністю приблизно 8000 мАг, металеву рамку та скляну задню панель, а також захист від пилу та води за стандартами IP68 та IP69.

Нагадаємо, Samsung планує випустити бюджетний смартфон Galaxy A07 5G з покращеним акумулятором.

Фокус також повідомляв, що експерти назвали Google Pixel 10 Pro одним із найкращих телефонів Android, випущених 2025 році.