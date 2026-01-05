Эти программы лучше удалить: 5 популярных приложений, которые сильно разряжают смартфон

Некоторые приложения для смартфонов незаметно потребляют заряд аккумулятора, даже когда работают в фоновом режиме.

Список программ, которые можно удалить для увеличения времени работы смартфона, опубликовал портал PhoneArena со ссылкой на исследование телекоммуникационной компании Elevate.

Elevate проанализировала привычки пользователей, чтобы составить перечень приложений, которые не только активно используются владельцами смартфонов, но и выполняют столько обработки в фоновом режиме, что большинство даже не осознает, сколько времени работы батареи они тратят.

Для самых популярных программ эксперты вычислили среднее время работы, использование данных, потребление заряда аккумулятора в час и фоновые процессы. В результате они определили, сколько времени работы аккумулятора можно было бы сэкономить, удалив каждую из этих программ.

Самые энергоемкие приложения по версии Elevate:

Instagram — ежемесячно разряжает батарею на 300%, тратя 4,5 часа в месяц на работу в фоновом режиме;

— ежемесячно разряжает батарею на 300%, тратя 4,5 часа в месяц на работу в фоновом режиме; Facebook — ежемесячно использует 270% времени работы батареи, а фоновая обработка данных занимает еще 6 часов работы аккумулятора;

— ежемесячно использует 270% времени работы батареи, а фоновая обработка данных занимает еще 6 часов работы аккумулятора; Spotify — использует лишь 5% заряда батареи каждый час. Но с 13,5 часами работы в фоновом режиме в месяц, программа является тихим убийцей батареи.

— использует лишь 5% заряда батареи каждый час. Но с 13,5 часами работы в фоновом режиме в месяц, программа является тихим убийцей батареи. ChatGPT — модель ИИ потребляет 200% полного заряда аккумулятора в течение месяца и использует до 20% времени работы аккумулятора в течение каждого часа активного применения;

— модель ИИ потребляет 200% полного заряда аккумулятора в течение месяца и использует до 20% времени работы аккумулятора в течение каждого часа активного применения; CapCut — бесплатное приложение для редактирования видео от ByteDance имеет самый быстрый разряд батареи за час — 30%. В среднем программа разряжает аккумуляторы на 300% ежемесячно.

Напомним, среди программ, которые сильно разряжают батареи смартфонов также указаны Netflix, TikTok, YouTube, Threads и Snapchat.

Фокус также писал о популярных советах по экономии заряда аккумулятора, которые на самом деле оказались мифами или утратили актуальность.