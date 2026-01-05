Ці програми краще видалити: 5 популярних застосунків, які сильно розряджають смартфон

Деякі застосунки для смартфонів непомітно споживають заряд акумулятора, навіть коли працюють у фоновому режимі.

Список програм, які можна видалити для збільшення часу роботи смартфона, опублікував портал PhoneArena з посиланням на дослідження телекомунікаційної компанії Elevate.

Elevate проаналізувала звички користувачів, щоб скласти перелік застосунків, які не лише активно використовуються власниками смартфонів, але й виконують стільки обробки у фоновому режимі, що більшість навіть не усвідомлює, скільки часу роботи батареї вони марнують.

Важливо

Прослужить 5 років: Jackery випустила зарядну станцію, здатну заживити майже будь-що (відео)

Для найпопулярніших програм експерти обчислили середній час роботи, використання даних, споживання заряду акумулятора за годину та фонові процеси. В результаті вони визначили, скільки часу роботи акумулятора можна було б зекономити, видаливши кожну з цих програм.

Відео дня

Найбільш енергоємні застосунки за версією Elevate:

Instagram — щомісяця розряджає батарею на 300%, витрачаючи 4,5 години на місяць на роботу у фоновому режимі;

— щомісяця розряджає батарею на 300%, витрачаючи 4,5 години на місяць на роботу у фоновому режимі; Facebook — щомісяця використовує 270% часу роботи батареї, а фонова обробка даних займає ще 6 годин роботи акумулятора;

— щомісяця використовує 270% часу роботи батареї, а фонова обробка даних займає ще 6 годин роботи акумулятора; Spotify — використовує лише 5% заряду батареї щогодини. Але з 13,5 годинами роботи у фоновому режимі на місяць, програма є тихим вбивцею батареї.

— використовує лише 5% заряду батареї щогодини. Але з 13,5 годинами роботи у фоновому режимі на місяць, програма є тихим вбивцею батареї. ChatGPT — модель ШІ споживає 200% повного заряду акумулятора протягом місяця та використовує до 20% часу роботи акумулятора протягом кожної години активного застосування;

— модель ШІ споживає 200% повного заряду акумулятора протягом місяця та використовує до 20% часу роботи акумулятора протягом кожної години активного застосування; CapCut — безплатний застосунок для редагування відео від ByteDance має найшвидший розряд батареї за годину – 30%. В середньому програма розряджає акумулятори на 300% щомісяця.

Нагадаємо, серед програм, які сильно розряджають батареї смартфонів також зазначені Netflix, TikTok, YouTube, Threads та Snapchat.

Фокус також писав про популярні поради щодо економії заряду акумулятора, які насправді виявились міфами або втратили актуальність.