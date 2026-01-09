"Нагревает комнату за считанные минуты": эксперты назвали экономный обогреватель для дома (фото)
Компактный керамический обогреватель Russell Hobbs получил хорошие отзывы пользователей, в частности за способность быстро обогревать небольшие помещения и удобные настройки.
Обогреватель Russell Hobbs мощностью 1500 Вт предназначен для обогрева помещений площадью до 15 м² и подходит для использования по всему дому. Это делает его отличной альтернативой центральному отоплению, считают эксперты портала Teesside.
Russell Hobbs использует керамический нагревательный элемент PTC, который быстро преобразует энергию в тепло. Он предлагает два режима нагрева, что позволяет удобно регулировать мощность.
По достижению нужной температуры Russell Hobbs самостоятельно выключается. Система также предусматривает автоматическое выключение, если обогреватель становится слишком горячим или случайно опрокидывается.
Как отмечают в издании, Russell Hobbs получил 4,3 из пяти звезд на Dunelm. Ряд пользователей отметили быстрый нагрев помещения, компактный размер и относительно небольшой расход электроэнергии.
"Это замечательно. Нагревает комнату за считанные минуты и очень дешевый в эксплуатации", — поделился один из владельцев Russell Hobbs.
