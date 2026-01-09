"Нагревает комнату за считанные минуты": эксперты назвали экономный обогреватель для дома (фото)

Компактный керамический обогреватель Russell Hobbs получил хорошие отзывы пользователей, в частности за способность быстро обогревать небольшие помещения и удобные настройки.

Обогреватель Russell Hobbs мощностью 1500 Вт предназначен для обогрева помещений площадью до 15 м² и подходит для использования по всему дому. Это делает его отличной альтернативой центральному отоплению, считают эксперты портала Teesside.

Russell Hobbs использует керамический нагревательный элемент PTC, который быстро преобразует энергию в тепло. Он предлагает два режима нагрева, что позволяет удобно регулировать мощность.

Обогреватель Russell Hobbs Фото: Dunelm

По достижению нужной температуры Russell Hobbs самостоятельно выключается. Система также предусматривает автоматическое выключение, если обогреватель становится слишком горячим или случайно опрокидывается.

Как отмечают в издании, Russell Hobbs получил 4,3 из пяти звезд на Dunelm. Ряд пользователей отметили быстрый нагрев помещения, компактный размер и относительно небольшой расход электроэнергии.

"Это замечательно. Нагревает комнату за считанные минуты и очень дешевый в эксплуатации", — поделился один из владельцев Russell Hobbs.

