"Нагріває кімнату за лічені хвилини": експерти назвали економний обігрівач для дому (фото)

Компактний керамічний обігрівач Russell Hobbs отримав хороші відгуки користувачів, зокрема за здатність швидко обігрівати невеликі приміщення та зручні налаштування.

Обігрівач Russell Hobbs потужністю 1500 Вт призначений для обігріву приміщень площею до 15 м² і підходить для використання по всьому будинку. Це робить його чудовою альтернативою центральному опаленню, вважають експерти порталу Teesside.

Russell Hobbs використовує керамічний нагрівальний елемент PTC, який швидко перетворює енергію на тепло. Він пропонує два режими нагріву, що дозволяє зручно регулювати потужність.

Обігрівач Russell Hobbs Фото: Dunelm

По досягненню потрібної температури Russell Hobbs самостійно вимикається. Система також передбачає автоматичне вимкнення, якщо обігрівач стає занадто гарячим або випадково перекидається.

Як зазначають у виданні, Russell Hobbs отримав 4,3 з п'яти зірок на Dunelm. Низка користувачів відзначили швидке нагрівання приміщення, компактний розмір та відносно невеликий розхід електроенергії.

"Це чудово. Нагріває кімнату за лічені хвилини та дуже дешевий в експлуатації", — поділився один з власників Russell Hobbs.

