"Мошенничество": в Китае разоблачили первую в мире твердотельную батарею для авто

Генеральный директор китайской компании Svolt Energy Ян Хунсинь раскритиковал финский стартап Donut Lab, который вызвал фурор на выставке CES 2026 с твердотельной батареей.

Аккумулятор с такими характеристиками просто не могли создать, считает он. Заявление Ян Хунсиня китайским СМИ приводит издание Xuanyuan Business Review, передает CNEVPost.

"Все параметры противоречивы… Любой техник с базовыми знаниями распознал бы в этом мошенничество", — сказал глава Svolt Energy.

Компания Donut Lab на выставке CES 2026 анонсировала свой продукт как первую в мире твердотельную батарею, пригодную для использования в производстве автомобилей. По ее словам, аккумулятор обладает плотностью энергии до 400 Вт·ч/кг и может полностью зарядиться всего за пять минут.

По утверждению производителя, батарея сохраняет более 99% емкости при температуре -30°C и более 99% емкости при нагреве выше 100°C без признаков возгорания или ухудшения характеристик. При этом не нужно ограничивать уровень заряда 80%, чтобы сохранить большой срок службы в 100 000 циклов заряда-разряда с минимальным снижением емкости.

Ян Хунсинь говорит, что технологии твердотельных батарей имеют слишком много нерешенных проблем, чтобы прогнозировать сроки промышленного производства. Он призвал следить за новой информацией, но рационально ее оценивать.

"Китайские технологии — самые передовые в мире. Если Китай не может их производить или совершенствовать, то компании из других стран, безусловно, тоже не смогут", — уверяет Хунсинь.

Тем временем, Donut Lab заявила, что производители техники уже могут заказать ее твердотельные батареи. Например, ими будут оснащены все новые электрические мотоциклы Verge TS Pro, выпущенные уже в первом квартале 2026 года.

Технология постепенно появляется на рынке. Например, уже можно купить твердотельный павербанк для смартфонов SolidSafe 5K от BMX. Он крепится на магнитах и обеспечивает довольно быструю зарядку.