"Шахрайство": у Китаї викрили першу у світі твердотільну батарею для авто

Генеральний директор китайської компанії Svolt Energy Ян Хунсінь розкритикував фінський стартап Donut Lab, який викликав фурор на виставці CES 2026 із твердотільною батареєю.

Акумулятор із такими характеристиками просто не могли створити, вважає він. Заяву Ян Хунсіня китайським ЗМІ наводить видання Xuanyuan Business Review, передає CNEVPost.

"Усі параметри суперечливі... Будь-який технік із базовими знаннями розпізнав би в цьому шахрайство", — сказав глава Svolt Energy.

Компанія Donut Lab на виставці CES 2026 анонсувала свій продукт як першу у світі твердотільну батарею, придатну для використання у виробництві автомобілів. За її словами, акумулятор має щільність енергії до 400 Вт-год/кг і може повністю зарядитися всього за п'ять хвилин.

За твердженням виробника, батарея зберігає понад 99% ємності при температурі -30°C і понад 99% ємності при нагріванні вище 100°C без ознак загоряння або погіршення характеристик. При цьому не потрібно обмежувати рівень заряду 80%, щоб зберегти великий термін служби в 100 000 циклів заряду-розряду з мінімальним зниженням ємності.

Ян Хунсінь каже, що технології твердотільних батарей мають занадто багато невирішених проблем, щоб прогнозувати терміни промислового виробництва. Він закликав стежити за новою інформацією, але раціонально її оцінювати.

"Китайські технології — найпередовіші у світі. Якщо Китай не може їх виробляти або вдосконалювати, то компанії з інших країн, безумовно, теж не зможуть", — запевняє Хунсінь.

Тим часом Donut Lab заявила, що виробники техніки вже можуть замовити її твердотільні батареї. Наприклад, ними будуть оснащені всі нові електричні мотоцикли Verge TS Pro, випущені вже в першому кварталі 2026 року.

Технологія поступово з'являється на ринку. Наприклад, уже можна купити твердотільний павербанк для смартфонів SolidSafe 5K від BMX. Він кріпиться на магнітах і забезпечує досить швидку зарядку.