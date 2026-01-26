Самый быстрый интернет в Украине: какие провайдеры превосходят Starlink

Статистика Steam за последние 7 дней продемонстрировала, что среди отечественных интернет-провайдеров самую высокую среднюю скорость загрузки контента предлагает "Ланет".

Провайдер "Ланет" может похвастаться средней скоростью загрузки 121 мегабит в секунду (Мбит/с), что делает его лидером в данной категории. Соответствующие цифры были обнародованы на официальном сайте Steam.

Вслед за "Ланет" в рейтинге расположены "Триолан" (90,7 Мбит/с), Vodafone Украина (89,7 Мбит/с) и "Макснет" (88,1 Мбит/с). В первую десятку также вошли HomeNet, "Киевстар", "Воля", "Укртелеком", "ЭксинТех" и Starlink со средней скоростью 57,9 Мбит/с.

Глобальная карта трафика Steam Фото: Steam

Всего за последние 7 дней с территории Украины было загружено 20,5 петабайта данных со средней скоростью в 71,5 Мбит/с, что составило 1,3% от мирового трафика. По объему загруженных данных со Steam лидирует "Киевстар". Далее следуют Starlink, Vodafone Украина, "Ланет" и "Триолан".

По данным Speedtest Global Index за декабрь 2025 года, средняя скорость мобильного интернета в Украине составляет 46,19 Мбит/с, проводного — 91,03 Мбит/с. В мире это 79 и 82 место соответственно.

В рейтинге городов от Speedtest фигурируют Киев и Харьков. Киев лидирует по скорости фиксированного доступа (93,82 Мбит/с), тогда как Харьков первый по скорости мобильного интернета (76 Мбит/с).

Напомним, в Украине стартовал пилотный проект по запуску 5G. Первым городом, где заработала технология, стал Львов.

Фокус также сообщал, что "Укразалізниця" заявила о расширении проекта предоставления платного доступа к Wi-Fi на поезда дальнего следования.