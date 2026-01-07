"Укрзалізниця" запускает Wi-Fi в поезде дальнего следования: как им можно будет воспользоваться

В "Укрзалізниці" сообщили о расширении пилотного проекта предоставления платного доступа к Wi-Fi на поезда дальнего следования. Ранее доступом к скоростному интернету были оборудованы все 16 поездов "Интерсити+".

Об обеспечении доступа к интернету в поезде пресс-центр АО "Укрзалізниця" рассказал 7 января. Wi-Fi будет доступен пассажирам во всех вагонах обоих составов поезда "Гуцульщина" №95/96 "Киев — Рахов".

В пресс-центре рассказали, что для тестирования услуги или в случае необходимости отправить срочные сообщения каждый пассажир сможет получить бесплатный доступ к Wi-Fi на 10 минут.

Для полноценного доступа к интернету в поезде в течение поездки нужно будет заплатить 120 грн. Без каких-либо ограничений по скорости можно будет использовать 5 Гб в сутки. Оплата Wi-Fi в поезде "Укрзалізниці" будет происходить онлайн любой платежной карточкой, через Apple Pay или Google Pay.

В компании отметили, что доступ к сети будет обеспечиваться современным оборудованием Starlink, которое доказало свою работоспособность в условиях войны во время тестирования на некоторых дипломатических железнодорожных рейсах.

"Вагоны "Гуцульщины" оборудованы партнером без привлечения инвестиций со стороны УЗ. Если проект будет иметь стабильный спрос, "Укрзалізниця" будет масштабировать его на другие поезда через прозрачный конкурс на поставку услуги", — рассказали в пресс-центре.

В "Укрзалізниці" добавили, что проект реализуется совместно с Министерством развития общин и территорий Украины.

Напомним, 4 января "Укрзалізниця" приостанавливала продажу билетов на ряд поездов из-за осложнений на Фастовском железнодорожном участке в результате атак РФ.

С 14 декабря "Укрзалізниця" расширила международные маршруты, добавив рейсы в Прагу, Вену, Зальцбург и Мюнхен и дополнительные поезда в страны Западной Европы.