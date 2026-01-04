"Укрзализныця" временно приостановила продажу билетов на ряд поездов: в чем заключается причина

"Укрзализныця" временно останавливает продажу билетов на часть поездов из-за необходимости обновления графиков движения. Как отмечают в пресс-службе компании, причиной стали осложнения на Фастовском железнодорожном участке, поврежденном в результате российских атак.

В частности, на официальной странице "Укрзализныци" в Telegram появился пост о том, что компания вынуждена внести изменения в расписание движения поездов из-за сложной ситуации на Фастовском участке пути, который недавно подвергся вражеским обстрелам. Дополнительно на график повлияли корректировки маршрутов, введенные из соображений безопасности пассажиров и персонала.

В связи с этим продажа билетов на отдельные рейсы была временно приостановлена. По информации перевозчика, обновленные расписания движения поездов планируют подготовить до конца суток 7 января. После этого продажу билетов возобновят утром 8 января: на внутренние рейсы — с 08:00, на международные — с 09:00.

Также в "Укрзализныце" уточнили, что поезда будут курсировать по скорректированным графикам, начиная с 22 января. В то же время открытие продажи билетов на некоторые рейсы с датами после 21 января состоится только после окончательного утверждения нового расписания движения.

До момента полного урегулирования ситуации пассажиров предупреждают о возможных задержках поездов в пределах одного-двух часов. Их продолжительность будет зависеть от интенсивности движения на Фастовском железнодорожном участке и оперативной обстановки.

"К тому времени должны извиниться: задержки в пределах 1-2 часов будут случаться, в зависимости от интенсивности движения на Фастовском участке. Спасибо вам за слова поддержки в адрес железнодорожников, мы все читаем и ценим", — говорится в заметке.

ВС РФ разрушили вокзал в Фастове: детали

Напомним, что в ночь на 6 декабря 2025 года ВС РФ атаковали железнодорожную инфраструктуру в городе Фастов, что находится в Киевской области. В частности, враг ударил по зданию вокзала, пригородному депо, а также по диспетчерскому центру.

Последствия российского удара по вокзалу в Фастове Фото: ГСЧС

Также Фокус писал, что недавно из-за традиционного уменьшения пассажиропотока в праздничные даты "Укрзализныця" вносила изменения в расписание курсирования железнодорожного транспорта. Так, поезда не курсировали с 31 декабря по первые числа 2026 года.

К тому же в материале The Wall Street Journal отмечалось, что в 2025 году Россия существенно усилила удары по железнодорожной инфраструктуре Украины, чтобы парализовать ключевую логистическую артерию страны