"Укрзалізниця" тимчасово призупинила продаж квитків на низку потягів: у чому полягає причина

"Укрзалізниця" тимчасово зупиняє продаж квитків на частину поїздів через необхідність оновлення графіків руху. Як зауважують у пресслужбі компанії, причиною стали ускладнення на Фастівській залізничній дільниці, пошкодженій унаслідок російських атак.

Зокрема, на офіційній сторінці "Укрзалізниці" в Telegram з’явився пост про те, що компанія змушена внести зміни до розкладу руху поїздів через складну ситуацію на Фастівській ділянці колії, яка нещодавно зазнала ворожих обстрілів. Додатково на графік вплинули коригування маршрутів, запроваджені з міркувань безпеки пасажирів та персоналу.

У зв’язку з цим продаж квитків на окремі рейси було тимчасово призупинено. За інформацією перевізника, оновлені розклади руху поїздів планують підготувати до кінця доби 7 січня. Після цього продаж квитків відновлять уранці 8 січня: на внутрішні рейси — з 08:00, на міжнародні — з 09:00.

Також в "Укрзалізниці" уточнили, що поїзди курсуватимуть за скоригованими графіками, починаючи з 22 січня. Водночас відкриття продажу квитків на деякі рейси з датами після 21 січня відбудеться лише після остаточного затвердження нового розкладу руху.

До моменту повного врегулювання ситуації пасажирів попереджають про можливі затримки поїздів у межах однієї-двох годин. Їхня тривалість залежатиме від інтенсивності руху на Фастівській залізничній дільниці та оперативної обстановки.

"До того часу маємо перепросити: затримки в межах 1-2 годин траплятимуться, залежно від інтенсивності руху на Фастівській ділянці. Дякуємо вам за слова підтримки на адресу залізничників, ми все читаємо і цінуємо", — йдеться в дописі.

ЗС РФ зруйнували вокзал у Фастові: деталі

Нагадаємо, що в ніч на 6 грудня 2025 року ЗС РФ атакували залізничну інфраструктурі в місті Фастів, що знаходиться у Київській області. Зокрема, ворог вдарив по будівлю вокзалу, приміському депо, а також по диспетчерському центру.

Наслідки російського удару по вокзалу у Фастові Фото: ДСНС

Також Фокус писав, що нещодавно через традиційне зменшення пасажиропотоку у святкові дати "Укрзалізниця" вносила зміни до розкладу курсування залізничного транспорту. Так, потяги не курсували з 31 грудня по перші числа 2026 року.

До того ж у матеріалі The Wall Street Journal зазначалося, що у 2025 році Росія суттєво посилила удари по залізничній інфраструктурі України, аби паралізувати ключову логістичну артерію країни