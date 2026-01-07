"Укрзалізниця" запускає Wi-Fi у поїзді далекого сполучення: як ним можна буде скористатися

В "Укрзалізниці" повідомили про розширення пілотного проєкту надання платного доступу до Wi-Fi на поїзди далекого сполучення. Раніше доступом до швидкісного інтернету були обладнані усі 16 поїздів "Інтерсіті+".

Про забезпечення доступу до інтернету в поїзді пресцентр АТ "Укрзалізниця" розповів 7 січня. Wi-Fi буде доступний пасажирам в усіх вагонах обох складів потяга "Гуцульщина" №95/96 "Київ — Рахів".

В пресцентрі розповіли, що для тестування послуги або в разі потреби відправити термінові повідомлення кожен пасажир зможе отримати безплатний доступ до Wi-Fi на 10 хвилин.

Для повноцінного доступу до інтернету в поїзді протягом поїздки потрібно буде заплатити 120 грн. Без будь-яких обмежень по швидкості можна буде використати 5 Гб на добу. Оплата Wi-Fi у потязі "Укрзалізниці" відбуватиметься онлайн будь-якою платіжною карткою, через Apple Pay чи Google Pay.

Відео дня

В компанії зазначили, що доступ до мережі забезпечуватиметься сучасним обладнанням Starlink, яке довело свою працездатність в умовах війни під час тестування на деяких дипломатичних залізничних рейсах.

"Вагони "Гуцульщини" обладнані партнером без залучення інвестицій з боку УЗ. Якщо проєкт матиме стабільний попит, "Укрзалізниця" масштабуватиме його на інші поїзди через прозорий конкурс на постачання послуги", — розповіли в пресцентрі.

В "Укрзалізниці" додали, що проєкт реалізується спільно з Міністерством розвитку громад та територій України.

Нагадаємо, 4 січня "Укрзалізниця" призупиняла продаж квитків на низку потягів через ускладнення на Фастівській залізничній дільниці внаслідок атак РФ.

З 14 грудня "Укрзалізниця" розширила міжнародні маршрути, додавши рейси до Праги, Відня, Зальцбурга та Мюнхена та додаткові поїзди до країн Західної Європи.