Найшвидший інтернет в Україні: які провайдери перевершують Starlink
Статистика Steam за останні 7 днів продемонструвала, що серед вітчизняних інтернет-провайдерів найвищу середню швидкість завантаження контенту пропонує "Ланет".
Провайдер "Ланет" може похвалитися середньою швидкістю завантаження 121 мегабіт за секунду (Мбіт/с), що робить його лідером в даній категорії. Відповідні цифри були оприлюднені на офіційному сайті Steam.
Слідом за "Ланет" в рейтингу розташовані "Тріолан" (90,7 Мбіт/с), Vodafone Україна (89,7 Мбіт/с) і "Макснет" (88,1 Мбіт/с). У першу десятку також увійшли HomeNet, "Київстар", "Воля", "Укртелеком", "ЕксінТех" та Starlink із середньою швидкістю 57,9 Мбіт/с.
Загалом за останні 7 днів з території України було завантажено 20,5 петабайта даних з середньою швидкістю у 71,5 Мбіт/с, що склало 1,3% від світового трафіку. За обсягом завантажених даних зі Steam лідирує "Київстар". Далі слідують Starlink, Vodafone Україна, "Ланет" та "Тріолан".
За даними Speedtest Global Index за грудень 2025 року, середня швидкість мобільного інтернету в Україні складає 46,19 Мбіт/с, провідного — 91,03 Мбіт/с. У світі це 79 та 82 місце відповідно.
У рейтингу міст від Speedtest фігурують Київ та Харків. Київ лідирує за швидкістю фіксованого доступу (93,82 Мбіт/с), тоді як Харків перший за швидкістю мобільного інтернету (76 Мбіт/с).
Нагадаємо, в Україні стартував пілотний проєкт із запуску 5G. Першим містом, де запрацювала технологія, став Львів.
Фокус також повідомляв, що "Укрзалізниця" заявила про розширення проєкту надання платного доступу до Wi-Fi на поїзди далекого сполучення.