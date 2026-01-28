Люди массово отказываются обновлять свои смартфоны: чего они опасаются

Многие пользователи iPhone до сих пор не обновили свои смартфоны до iOS 26, несмотря на то, что эта версия операционной системы доступна с сентября.

Согласно новому опросу, проведенному в США, среди 2000 взрослых владельцев iPhone, 22% еще не обновились до iOS 26. Основной причиной является незнание об обновлении, а также мнение о том, что оно должно установиться автоматически. Однако некоторые пользователи избегают обновлений сознательно, пишет GSMArena.

Опрос показал, что 61% пользователей не обновляют программное обеспечение сразу, большинство из них немного ждут, чтобы увидеть, появятся ли сообщения о каких-то серьезных проблемах. Некоторые также считают, что смартфон обновляется автоматически.

Стоит отметить, что только 28% респондентов заявили, что ничто не оттолкнуло их от iOS 26. Из этого следует, что 72% владельцев iPhone имеют по крайней мере одно беспокойство относительно обновления операционной системы.

Відео дня

Важно

Популярные смартфоны перестали нормально работать после обновления: о каких моделях идет речь

Как оказалось, многие пользователи опасаются, что их iPhone станет медленнее после обновления. Также есть опасения относительно ухудшения времени работы батареи. Как отмечают в издании, эти беспокойства не являются необоснованными, учитывая предыдущий опыт Apple.

Более того, некоторым людям настолько не нравится новый интерфейс Liquid Glass, что они откладывают обновление. Новый дизайн критикуют как из-за плохой читабельности интерфейса, так и по эстетическим причинам.

Напомним, Apple неожиданно выпустила обновление для нескольких старых моделей, включая iPhone 5s, который вышел более 12 лет назад.

Фокус также сообщал, что Xiaomi исправила некоторые критических проблем своих флагманских смартфонов, в частности Xiaomi 15 и Xiaomi 14T.