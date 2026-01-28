Люди масово відмовляються оновлювати свої смартфони: чого вони остерігаються

Багато користувачів iPhone досі не оновили свої смартфони до iOS 26, попри те, що ця версія операційної системи доступна з вересня.

Згідно з новим опитуванням, проведеним у США, серед 2000 дорослих власників iPhone, 22% ще не оновилися до iOS 26. Основною причиною є незнання про оновлення, а також думка про те, що воно має встановитись автоматично. Однак деякі користувачі уникають оновлень свідомо, пише GSMArena.

Опитування показало, що 61% користувачів не оновлюють програмне забезпечення одразу, більшість із них трохи чекають, щоб побачити, чи з’являться повідомлення про якісь серйозні проблеми. Дехто також вважає, що смартфон оновлюється автоматично.

Варто зазначити, що лише 28% респондентів заявили, що ніщо не відштовхнуло їх від iOS 26. З цього випливає, що 72% власників iPhone мають принаймні одне занепокоєння щодо оновлення операційної системи.

Як виявилось, багато користувачів остерігаються, що їхній iPhone стане повільнішим після оновлення. Також є побоювання щодо погіршення часу роботи батареї. Як зазначають у виданні, ці занепокоєння не є необґрунтованими, враховуючи попередній досвід Apple.

Ба більше, деяким людям настільки не подобається новий інтерфейс Liquid Glass, що вони відкладають оновлення. Новий дизайн критикують як через погану читабельність інтерфейсу, так і з естетичних причин.

