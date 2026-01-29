7 приборов, которые следует всегда отключать перед выходом из дома: что может случиться
Покидая дом, надо всегда выключать приборы, которые нагреваются, потребляют много энергии и имеют ненадежный кабель.
Существуют семь типов приборов, которые не стоит оставлять подключенными к сети, потому что это может вызвать пожары. Об этом изданию СNET рассказал американский инженер-электрик Джерри Пун.
Есть некоторые приборы, которые всегда остаются подключенными к розеткам, даже когда нас нет несколько дней, в частности холодильники, посудомоечные машины и встроенные микроволновые печи. Хотя электронику с низким энергопотреблением, такую как зарядные устройства для телефонов, обычно можно оставлять подключенной к сети, некоторые устройства требуют дополнительного ухода и внимания.
"Я вижу, что чаще всего проблемы возникают у людей, которые подключают устройства с высоким потреблением тока к дешевым удлинителям или старым, ненадежным розеткам, а затем выходят из дома", — говорит Пун. — "Вот тут и начинаются проблемы".
Компьютерные мониторы, зарядные устройства для телефонов, телевизоры и будильники, не представляют такого же риска и могут оставаться подключенными к сети даже при отсутствии людей дома.
"Они не потребляют много тока и, как правило, не представляют пожарной опасности, если шнуры и розетки в хорошем состоянии", — говорит он.
Электрические обогреватели
По данным Национальной ассоциации пожарной охраны, с 2019 по 2023 год пожарные службы по всей территории США отреагировали примерно на 38 881 пожар, возникший в отопительном оборудовании домов, причем 29% этих пожаров приходилось на обогреватели и отопительные печи.
Чтобы не допустить такого, нужно никогда не подключать обогреватель к удлинителю и всегда выключать его из розетки, прежде чем выходить из дома или когда он не используется.
Аэрогрили
С этими небольшими приборами следует обращаться так же осторожно, как и с обогревателями, то есть, никогда не подключать их к удлинителю и не оставлять подключенными к сети, когда они не используются, даже если они не включены. Неисправность внутри техники, которая выделяет тепло, или в ее шнуре может вызвать большие проблемы, даже когда они выключены, но подключены к сети.
"Выключено" не всегда означает безопасно, — говорит Пун. — Некоторые устройства все еще получают питание, когда они выключены, особенно те, которые имеют режим ожидания, цифровой дисплей или пульт дистанционного управления".
Портативные кондиционеры для кондиционеров
Портативные кондиционеры считаются устройствами с высоким потреблением электроэнергии, поэтому, даже если они не производят тепло, их все равно следует отключать от розетки при выходе из дома.
Техника для волос
Фены, плойки для завивки волос и выпрямители тоже сильно нагреваются и имеют высокую мощность, поэтому пожароопасны. Они имеют выключатели, но те могут выйти из строя, поэтому всегда существует большой риск.
Старые кофеварки
Кофеварки старых моделей представляют больший риск, чем новые, поскольку часто не имеют функции автоматического выключения, а это означает, что они могут перегреться, если их не выключить перед выходом из дома. Независимо от возраста машины, лучше перестраховаться и выключить ее из розетки.
Приборы со старым шнуром
Шнуры могут вызвать пожар, если они изношены или неисправны. То же касается старых розеток — лучше время от времени их заменять, обратившись для этого к профессиональному электрику.
Тостеры
Тостеры имеют небольшую вероятность вызвать пожар, но она все еще есть, поэтому лучше быть осторожным. К сожалению, никогда не знаешь, когда может произойти короткое замыкание, когда любое устройство дома подключено к сети.
Ранее писали, как стабилизаторы напряжения спасают технику во время перебоев со светом в Украине. Резкие скачки или падения напряжения могут вызвать большие проблемы.
Еще технику защищают недорогие реле напряжения. Фокус описал лучшие модели, которые продаются в Украине.