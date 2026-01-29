7 приборов, которые следует всегда отключать перед выходом из дома: что может случиться

Покидая дом, надо всегда выключать приборы, которые нагреваются, потребляют много энергии и имеют ненадежный кабель.

Существуют семь типов приборов, которые не стоит оставлять подключенными к сети, потому что это может вызвать пожары. Об этом изданию СNET рассказал американский инженер-электрик Джерри Пун.

Есть некоторые приборы, которые всегда остаются подключенными к розеткам, даже когда нас нет несколько дней, в частности холодильники, посудомоечные машины и встроенные микроволновые печи. Хотя электронику с низким энергопотреблением, такую как зарядные устройства для телефонов, обычно можно оставлять подключенной к сети, некоторые устройства требуют дополнительного ухода и внимания.

"Я вижу, что чаще всего проблемы возникают у людей, которые подключают устройства с высоким потреблением тока к дешевым удлинителям или старым, ненадежным розеткам, а затем выходят из дома", — говорит Пун. — "Вот тут и начинаются проблемы".

Компьютерные мониторы, зарядные устройства для телефонов, телевизоры и будильники, не представляют такого же риска и могут оставаться подключенными к сети даже при отсутствии людей дома.

"Они не потребляют много тока и, как правило, не представляют пожарной опасности, если шнуры и розетки в хорошем состоянии", — говорит он.

Электрические обогреватели

По данным Национальной ассоциации пожарной охраны, с 2019 по 2023 год пожарные службы по всей территории США отреагировали примерно на 38 881 пожар, возникший в отопительном оборудовании домов, причем 29% этих пожаров приходилось на обогреватели и отопительные печи.

Чтобы не допустить такого, нужно никогда не подключать обогреватель к удлинителю и всегда выключать его из розетки, прежде чем выходить из дома или когда он не используется.

Электрические обогреватели не стоит оставлять подключенными к розетке постоянно Фото: Freepik

Аэрогрили

С этими небольшими приборами следует обращаться так же осторожно, как и с обогревателями, то есть, никогда не подключать их к удлинителю и не оставлять подключенными к сети, когда они не используются, даже если они не включены. Неисправность внутри техники, которая выделяет тепло, или в ее шнуре может вызвать большие проблемы, даже когда они выключены, но подключены к сети.

"Выключено" не всегда означает безопасно, — говорит Пун. — Некоторые устройства все еще получают питание, когда они выключены, особенно те, которые имеют режим ожидания, цифровой дисплей или пульт дистанционного управления".

Портативные кондиционеры для кондиционеров

Портативные кондиционеры считаются устройствами с высоким потреблением электроэнергии, поэтому, даже если они не производят тепло, их все равно следует отключать от розетки при выходе из дома.

Техника для волос

Фены, плойки для завивки волос и выпрямители тоже сильно нагреваются и имеют высокую мощность, поэтому пожароопасны. Они имеют выключатели, но те могут выйти из строя, поэтому всегда существует большой риск.

Стайлеры, фены и плойки могут вызвать пожар Фото: Cкриншот

Старые кофеварки

Кофеварки старых моделей представляют больший риск, чем новые, поскольку часто не имеют функции автоматического выключения, а это означает, что они могут перегреться, если их не выключить перед выходом из дома. Независимо от возраста машины, лучше перестраховаться и выключить ее из розетки.

Приборы со старым шнуром

Шнуры могут вызвать пожар, если они изношены или неисправны. То же касается старых розеток — лучше время от времени их заменять, обратившись для этого к профессиональному электрику.

Тостеры

Тостеры имеют небольшую вероятность вызвать пожар, но она все еще есть, поэтому лучше быть осторожным. К сожалению, никогда не знаешь, когда может произойти короткое замыкание, когда любое устройство дома подключено к сети.

