7 приладів, які слід завжди відключати перед виходом з дому: що може трапитися

Залишаючи дім, треба завжди вимикати прилади, які нагріваються, споживають багато енергії та мають ненадійний кабель.

Існують сім типів приладів, які не варто залишати підключеними до мережі, бо це може викликати пожежі. Про це виданню СNET розповів американський інженер-електрик Джеррі Пун.

Є деякі прилади, які завжди залишаються підключеними до розеток, навіть коли нас немає кілька днів, зокрема холодильники, посудомийні машини та вбудовані мікрохвильові печі. Хоча електроніку з низьким енергоспоживанням, таку як зарядні пристрої для телефонів, зазвичай можна залишати підключеною до мережі, деякі пристрої потребують додаткового догляду та уваги.

"Я бачу, що найчастіше проблеми виникають у людей, які підключають пристрої з високим споживанням струму до дешевих подовжувачів або старих, ненадійних розеток, а потім виходять з дому", — каже Пун. — "Ось тут і починаються проблеми".

Комп’ютерні монітори, зарядні пристрої для телефонів, телевізори та будильники, не становлять такого ж ризику та можуть залишатися підключеними до мережі навіть за відсутності людей вдома.

"Вони не споживають багато струму і, як правило, не становлять пожежної небезпеки, якщо шнури та розетки в хорошому стані", – каже він.

Електричні обігрівачі

За даними Національної асоціації пожежної охорони, з 2019 по 2023 рік пожежні служби по всій території США відреагували приблизно на 38 881 пожежу, яка виникла в опалювальному обладнанні будинків, причому 29% цих пожеж припадало на обігрівачі та опалювальні печі.

Щоб не допустити такого, потрібно ніколи не підключати обігрівач до подовжувача та завжди вимикати його з розетки, перш ніж виходити з дому або коли він не використовується.

Аерогрилі

З цими невеликими приладами варто поводитися так само обережно, як і з обігрівачами, тобто, ніколи не підключати їх до подовжувача та не залишати підключеними до мережі, коли вони не використовуються, навіть якщо вони не увімкнені. Несправність всередині техніки, яка виділяє тепло, або у її шнурі може спричинити великі проблеми, навіть коли вони вимкнені, але підключені до мережі.

"Вимкнено" не завжди означає безпечно", — каже Пун. — "Деякі пристрої все ще мають живлення, коли вони вимкнені, особливо ті, що мають режим очікування, цифровий дисплей або пульт дистанційного керування".

Портативні кондиціонери

Портативні кондиціонери вважаються пристроями з високим споживанням електроенергії, тому, навіть якщо вони не виробляють тепло, їх все одно слід відключати від розетки при виході з дому.

Техніка для волосся

Фени, плойки для завивки волосся та вирівнювачі теж сильно нагріваються і мають високу потужність, тому пожежонебезпечні. Вони мають вимикачі, але ті можуть вийти з ладу, тому завжди існує великий ризик.

Старі кавоварки

Кавоварки старих моделей становлять більший ризик, ніж нові, оскільки часто не мають функції автоматичного вимкнення, а це означає, що вони можуть перегрітися, якщо їх не вимкнути перед виходом з дому. Незалежно від віку машини, краще перестрахуватися і вимкнути її з розетки.

Прилади зі старим шнуром

Шнури можуть викликати пожежу, якщо вони зношені або несправні. Те саме стосується старих розеток — краще час від часу їх замінювати, звернувшись для цього до професійного електрика.

Тостери

Тостери мають невелику ймовірність викликати пожежу, але вона все ще є, тому краще бути обережним. На жаль, ніколи не знаєш, коли може статися коротке замикання, коли будь-який пристроїв вдома підключений до мережі.

