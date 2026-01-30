Один из самых выносливых смартфонов в мире стоит всего 6600 грн: обзор Xiaomi Redmi 15

Смартфон Xiaomi Redmi 15 4G стоимостью 6600 грн продемонстрировал выдающуюся автономность, работая более суток без подзарядки.

Его изюминкой стала кремний-углеродная батарея емкостью 7000 мАч. Издание NotebookCheck опубликовало детальный обзор Xiaomi Redmi 15 4G, раскрыв его сильные и слабые стороны.

Xiaomi превзошел всех конкурентов в своей ценовой категории, выдержав 26,7 часа работы в реалистичном тесте Wi-Fi. Аккумулятор разработан для обеспечения превосходного времени работы, а энергоэффективный Snapdragon 685 также играет вспомогательную роль.

Xiaomi Redmi 15 4G заряжается довольно быстро, примерно за час, с мощностью до 33 Вт. Он также способен осуществлять обратную зарядку других устройств с мощностью до 18 Вт. Однако, большой аккумулятор также делает Redmi 15 сравнительно тяжелым.

В целом, Redmi 15 4G является хорошо сбалансированным смартфоном и вполне оправдывает свою цену. Кроме батареи, еще одним приятным бонусом является 6,9-дюймовый дисплей с частотой обновления 144 Гц, что обеспечивает высокую плавность работы.

Однако учитывать, что ради экономии Xiaomi пошла на многие компромиссы: качество фотографий при этом посредственное, игровая производительность ограничена, динамик — всего один, хотя и предлагает неплохое звучание.

