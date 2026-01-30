Один з найвитриваліших смартфонів у світі коштує лише 6600 грн: огляд Xiaomi Redmi 15

Смартфон Xiaomi Redmi 15 4G вартістю 6600 грн продемонстрував видатну автономність, працюючи понад добу без підзарядки.

Його родзинкою стала креммній-вуглецева батарея ємністю 7000 мАг. Видання NotebookCheck опублікувала детальний огляд Xiaomi Redmi 15 4G, розкривши його сильні та слабкі сторони.

Xiaomi перевершив всіх конкурентів у своїй ціновій категорії, витримавши 26,7 години роботи у реалістичному тесті Wi-Fi. Акумулятор розроблений для забезпечення чудового часу роботи, а енергоефективний Snapdragon 685 також відіграє допоміжну роль.

Xiaomi Redmi 15 4G заряджається доволі швидко, приблизно за годину, з потужністю до 33 Вт. Він також здатний здійснювати зворотну зарядку інших пристроїв з потужністю до 18 Вт. Однак, великий акумулятор також робить Redmi 15 порівняно важким.

В цілому, Redmi 15 4G є добре збалансованим смартфоном і цілком виправдовує свою ціну. Окрім батареї, ще одним приємним бонусом є 6,9-дюймовий дисплей із частотою оновлення 144 Гц, що забезпечує високу плавність роботи.

Однак враховувати, що заради економії Xiaomi пішла на багато компромісів: якість фотографій при цьому посередня, ігрова продуктивність обмежена, динамік — лише один, хоча й пропонує непогане звучання.

