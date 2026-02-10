Обычные пароли не помогут: 5 простых правил, которые защитят ваши данные в Интернете

Жизнь современного человека трудно представить без Интернета, однако пренебрежение правилами кибербезопасности может привести к тому, что ваши пароли, просмотры веб-страниц и даже адрес и номер телефона могут стать добычей злоумышленников.

Рекомендации по безопасности в Интернете могут помочь вам не стать жертвой киберпреступников. Фокус собрал ключевые советы экспертов по поведению в сети.

VPN

Как отмечает PCMag, VPN-сети могут защитить вашу конфиденциальность, если применять их правильно. Хотя быть на 100% анонимным в Интернете почти невозможно, VPN значительно усложняет отслеживание ваших точных перемещений, местонахождения и активности.

Например, ваш провайдер знает все, что вы делаете в Интернете, от сайтов, которые вы посещаете, до файлов, которые вы загружаете. Агрегация и продажа данных пользователей является давно известной практикой среди провайдеров. В свою очередь VPN может перекрыть этот поток данных и вернуть вам часть конфиденциальности.

Кроме того, VPN усложняют для рекламодателей отслеживание ваших действий в Интернете. Многие рекламодатели используют данные, связанные с вашим IP-адресом, для таргетинга рекламы и мониторинга ваших привычек. VPN удаляет этот источник данных, поскольку создает впечатление, что ваш трафик идет из другого места.

Некоторые VPN также имеют простые функции обнаружения вредоносных файлов или блокировки рекламы, но для лучшей эффективности их следует сочетать со специализированным антивирусом. Сегодня нередко VPN является частью комплексного пакета безопасности, который включает антивирус, управление паролями и иногда защиту от кражи личных данных.

VPN значительно усложняет отслеживание перемещений, местонахождения и активности Фото: Unsplash

Управление паролями

Киберпреступники постоянно ищут новые способы взлома паролей и получения доступа к конфиденциальной информации. По данным Syteca, сегодня большинство паролей все еще остаются тревожно предсказуемыми и слабыми, что делает их легкой мишенью для хакеров.

Важно

Facebook исполняется 22 года: 4 самых громких скандала социальной сети, которые потрясли мир

Учитывая это, специалисты в первую очередь советуют создавать длинные надежные пароли, которые трудно запомнить. Также важно избегать повторного использования паролей — каждая учетная запись должна иметь уникальный пароль, чтобы предотвратить компрометацию нескольких учетных записей вследствие одного нарушения.

Чтобы не запутаться в большом количестве паролей, рекомендуется использовать специальный менеджер паролей. Этот инструмент может автоматизировать процесс создания, обновления и обмена паролями, а также регистрирует всю активность, связанную с паролями, чтобы предоставить подробные отчеты, которые позволяют контролировать и проверять использование паролей

Регулярное обновление паролей дополнительно также укрепляет защиту от несанкционированного доступа. Желательно установить регулярный график обновления паролей, например, каждые три-шесть месяцев и сразу после любых инцидентов безопасности.

Регулярное обновление паролей укрепляет защиту от несанкционированного доступа Фото: YouTube

Двухфакторная аутентификация

Поскольку пароли сейчас являются достаточно хрупкими инструментами для защиты данных, эксперты ZDNET настоятельно рекомендуют использовать двухфакторную аутентификацию (2FA). Даже самый надежный пароль не убережет вас от хакеров, если сервис, где вы используете этот пароль, неправильно его сохранит или будет взломан.

Если злоумышленникам удастся получить данные вашего банковского счета, двухфакторная аутентификация помешает им войти в систему и украсть деньги. 2FA заставляет пользователей предоставлять как минимум два подтверждения личности при доступе к защищенному сервису.

Формы аутентификации могут включать любую комбинацию по меньшей мере двух из следующих элементов:

"что-то, что вы знаете", например, пароль или PIN-код;

"что-то, чем вы являетесь", например, отпечаток пальца или другой биометрический идентификатор;

"что-то, что у вас есть", например, надежный смартфон, который может генерировать или получать коды подтверждения, или аппаратное устройство безопасности.

Современные системы двухфакторной аутентификации, как правило, используют первый элемент (пароль) и последний элемент (смартфон). Смартфон может помочь с аутентификацией, предоставляя уникальный ключ доступа.

Современные системы двухфакторной аутентификации, как правило, используют первый элемент (пароль) и последний элемент (смартфон) Фото: GeeksforGeeks

Ключи доступа

В прошлом году компания объявила о добавлении в Facebook ключей доступа, которые рекомендуется использовать вместо традиционных паролей, чтобы защитить свой аккаунт от взлома. Ключи доступа позволяют безопасно входить на веб-сайты и в приложения, проверяя вашу личность с помощью отпечатка пальца, лица или PIN-кода.

В Meta утверждают, что ключи доступа безопаснее обычных паролей, поскольку их невозможно угадать или украсть через вредоносные веб-сайты или мошеннические ссылки. Это делает их эффективными против фишинговых атак и так называемого распыления паролей.

"Используя ключи доступа, вы повысите уровень защиты от сетевых угроз, а также упростите процесс входа в систему", — отметили в компании.

Помимо входа в Facebook, ключи можно будет использовать для безопасного автозаполнения платежной информации при совершении покупок с помощью Meta Pay, а также для входа в Messenger и защиты резервных копий зашифрованных сообщений.

Адреса электронной почты

Эксперты PCMag призывают использовать разные адреса электронной почты для разных целей, чтобы разделить связанные с ними идентификационные данные. Таким образом, если на счет, который вы используете только для социальных сетей, придет фишинговое электронное письмо, якобы отправленное из вашего банка, вы будете знать, что это подделка.

Многие сайты также отождествляют ваш адрес электронной почты с вашим именем пользователя, но некоторые позволяют выбрать собственное имя пользователя. В таких случаях стоит каждый раз использовать разное имя пользователя. Таким образом каждый, кто будет пытаться войти в вашу учетную запись, вынужден будет угадать и имя пользователя, и пароль.

Напомним, сервис Gmail подвергся масштабной кибератаке, которая могла затронуть учетные записи 183 миллионов пользователей.

Фокус также сообщал, что исследователи обнаружили проблемы с кибербезопасностью в популярных Bluetooth-аксессуарах.