Звичайні паролі не допоможуть: 5 простих правил, які захистять ваші дані в Інтернеті

Життя сучасної людини тяжко уявити без Інтернету, однак нехтування правилами кібербезпеки може призвести до того, що ваші паролі, перегляди вебсторінок і навіть адреса та номер телефону можуть стати здобиччю зловмисників.

Рекомендації щодо безпеки в Інтернеті можуть допомогти вам не стати жертвою кіберзлочинців. Фокус зібрав ключові поради експертів щодо поведінки у мережі.

VPN

Як зазначає PCMag, VPN-мережі можуть захистити вашу конфіденційність, якщо застосовувати їх правильно. Хоча бути на 100% анонімним в Інтернеті майже неможливо, VPN значно ускладнює відстеження ваших точних переміщень, місцезнаходження та активності.

Наприклад, ваш провайдер знає все, що ви робите в Інтернеті, від сайтів, які ви відвідуєте, до файлів, які ви завантажуєте. Агрегація та продаж даних користувачів є давно відомо практикою серед провайдерів. Своєю чергою VPN може перекрити цей потік даних і повернути вам частину конфіденційності.

Окрім того, VPN ускладнюють для рекламодавців відстеження ваших дій в Інтернеті. Багато рекламодавців використовують дані, пов’язані з вашою IP-адресою, для таргетування реклами та моніторингу ваших звичок. VPN видаляє це джерело даних, оскільки створює враження, що ваш трафік походить з іншого місця.

Деякі VPN також мають прості функції виявлення шкідливих файлів або блокування реклами, але для кращої ефективності їх варто поєднувати зі спеціалізованим антивірусом. Сьогодні нерідко VPN є частиною комплексного пакету безпеки, який включає антивірус, керування паролями та іноді захист від крадіжки особистих даних.

VPN значно ускладнює відстеження переміщень, місцезнаходження та активності Фото: Unsplash

Керування паролями

Кіберзлочинці постійно шукають нові способи злому паролів та отримання доступу до конфіденційної інформації. За даними Syteca, сьогодні більшість паролів все ще залишаються тривожно передбачуваними та слабкими, що робить їх легкою мішенню для хакерів.

Зважаючи на це, фахівці в першу чергу радять створювати довгі надійні паролі, які важко запам’ятати. Також важливо уникати повторного використання паролів — кожен обліковий запис повинен мати унікальний пароль, щоб запобігти компрометації кількох облікових записів внаслідок одного порушення.

Щоб не заплутатись у великій кількості паролів, рекомендується використовувати спеціальний менеджер паролів. Цей інструмент може автоматизувати процес створення, оновлення та обміну паролями, а також реєструє всю активність, пов’язану з паролями, щоб надати детальні звіти, які дозволяють контролювати та перевіряти використання паролів

Регулярне оновлення паролів додатково також зміцнює захист від несанкціонованого доступу. Бажано встановити регулярний графік оновлення паролів, наприклад, кожні три-шість місяців та одразу після будь-яких інцидентів безпеки.

Регулярне оновлення паролів зміцнює захист від несанкціонованого доступу Фото: YouTube

Двофакторна автентифікація

Оскільки паролі наразі є досить крихкими інструментами для захисту даних, експерти ZDNET наполегливо рекомендують використовувати двофакторну автентифікацію (2FA). Навіть найнадійніший пароль не вбереже вас від хакерів, якщо сервіс, де ви використовуєте цей пароль, неправильно його збереже або буде зламаний.

Якщо зловмисникам вдасться отримати дані вашого банківського рахунку, двофакторна автентифікація завадить їм увійти в систему та вкрасти гроші. 2FA змушує користувачів надавати щонайменше два підтвердження особи під час доступу до захищеного сервісу.

Форми автентифікації можуть включати будь-яку комбінація щонайменше двох із наступних елементів:

"щось, що ви знаєте", наприклад, пароль або PIN-код;

"щось, чим ви є", наприклад, відбиток пальця або інший біометричний ідентифікатор;

"щось, що у вас є", наприклад, надійний смартфон, який може генерувати або отримувати коди підтвердження, або апаратний пристрій безпеки.

Сучасні системи двофакторної автентифікації, як правило, використовують перший елемент (пароль) та останній елемент (смартфон). Смартфон може допомогти з автентифікацією, надаючи унікальний ключ доступу.

Сучасні системи двофакторної автентифікації, як правило, використовують перший елемент (пароль) та останній елемент (смартфон) Фото: GeeksforGeeks

Ключі доступу

Минулого року компанія оголосила про додавання у Facebook ключів доступу, які рекомендується використовувати замість традиційних паролів, щоб захистити свій акаунт від злому. Ключі доступу дають змогу безпечно входити на вебсайти і в додатки, перевіряючи вашу особистість за допомогою відбитка пальця, обличчя або PIN-коду.

У Meta стверджують, що ключі доступу безпечніші за звичайні паролі, оскільки їх неможливо вгадати або вкрасти через шкідливі веб-сайти або шахрайські посилання. Це робить їх ефективними проти фішингових атак і так званого розпорошення паролів.

"Використовуючи ключі доступу, ви підвищите рівень захисту від мережевих загроз, а також спростите процес входу в систему", — наголосили у компанії.

Крім входу в Facebook, ключі можна буде використовувати для безпечного автозаповнення платіжної інформації під час здійснення покупок за допомогою Meta Pay, а також для входу в Messenger і захисту резервних копій зашифрованих повідомлень.

Адреси електронної пошти

Експерти PCMag закликають використовувати різні адреси електронної пошти для різних цілей, щоб розділити пов’язані з ними ідентифікаційні дані. Таким чином, якщо на рахунок, який ви використовуєте лише для соціальних мереж, прийде фішинговий електронний лист, нібито відправлений з вашого банку, ви будете знати, що це підробка.

Багато сайтів також ототожнюють вашу адресу електронної пошти з вашим іменем користувача, але деякі дозволяють вибрати власне ім’я користувача. В таких випадках варто щоразу використовувати різне ім’я користувача. Таким чином кожен, хто намагатиметься увійти до вашого облікового запису, змушений буде вгадати і ім’я користувача, і пароль.

