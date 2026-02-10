Смартфоны Android станут многим не по карману: какие модели могут стремительно подорожать

Компания Qualcomm может расширить свою линейку чипсетов Snapdragon 8, вследствие чего бренды смартфонов Android вынуждены будут существенно поднять цены на свои флагманы Ultra.

Некоторыми дополнительными характеристиками флагманских чипов Qualcomm следующего поколения поделился инсайдер Digital Chat Station на Weibo.

По словам источника, флагманская линейка Qualcomm следующего поколения будет иметь два чипа: SM8975 и SM8950. Обе однокристальные системы используют 2-нм техпроцесс TSMC.

Инсайдер утверждает, что SM8975 — единственный SoC в паре, который поддерживает LPDDR6, "полноценный графический процессор" и полный кэш. Однако эти характеристики имеют свою цену, поскольку SM8975 также считается "чрезвычайно дорогим".

"То, что Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro еще дороже, — это плохая новость. Если SM8975 действительно окажется "чрезвычайно дорогим", это приведет к еще более высокой цене на флагманы Ultra, чем мы привыкли", — считают эксперты портала Android Authority.

Как объясняют в издании, флагманы Ultra обычно могут похвастаться "ценовой эластичностью", поскольку пользователи, которые хотят абсолютно лучшее оборудование, обычно готовы платить больше. Однако это имеет свой предел.

Важно

Новый iPhone неожиданно порадует своей ценой: инсайдер раскрыл детали

Сейчас еще предстоит выяснить, при какой цене спрос сократится и в конце концов иссякнет, что сделает производство и продажу флагманов Ultra непрактичными в экономических количествах. Ожидается, что флагманы, которые не относятся к Ultra, будут использовать чипы SM8950, чтобы контролировать цены.

"Нам придется подождать еще много месяцев, прежде чем Qualcomm обнародует какую-либо официальную информацию о своих флагманских однокристальных системах следующего поколения. Я держу пальцы скрещенными за разумные ценники", — подытожил эксперт.

Напомним, новый опрос показал, что почти две трети пользователей не собираются покупать флагманские смартфоны, отдавая предпочтение моделям среднего класса.

Фокус также сообщал, что флагманские смартфоны серии Samsung Galaxy S26 могут существенно подорожать из-за дефицита чипов памяти.