Смартфони Android стануть багатьом не по кишені: які моделі можуть стрімко подорожчати

Компанія Qualcomm може розширити свою лінійку чипсетів Snapdragon 8, внаслідок чого бренди смартфонів Android змушені будуть суттєво підняти ціни на свої флагмани Ultra.

Деякими додатковими характеристиками флагманських чіпів Qualcomm наступного покоління поділився інсайдер Digital Chat Station на Weibo.

За словами джерела, флагманська лінійка Qualcomm наступного покоління матиме два чипи: SM8975 та SM8950. Обидві однокристальні системи використовують 2-нм техпроцес TSMC.

Інсайдер стверджує, що SM8975 — єдиний SoC у парі, який підтримує LPDDR6, "повноцінний графічний процесор" та повний кеш. Однак ці характеристики мають свою ціну, оскільки SM8975 також вважається "надзвичайно дорогим".

"Те, що Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ще дорожчий, — це погана новина. Якщо SM8975 справді виявиться "надзвичайно дорогим", це призведе до ще вищої ціни на флагмани Ultra, ніж ми звикли", — вважають експерти порталу Android Authority.

Як пояснюють у виданні, флагмани Ultra зазвичай можуть похвалитися "ціновою еластичністю", оскільки користувачі, які хочуть абсолютно найкраще обладнання, зазвичай готові платити більше. Однак це має свою межу.

Важливо

Наразі ще належить з’ясувати, за якої ціни попит скоротиться і зрештою вичерпається, що зробить виробництво та продаж флагманів Ultra непрактичними в економічних кількостях. Очікується, що флагмани, які не належать до Ultra, будуть використовувати чипи SM8950, щоб контролювати ціни.

"Нам доведеться почекати ще багато місяців, перш ніж Qualcomm оприлюднить будь-яку офіційну інформацію про свої флагманські однокристальні системи наступного покоління. Я тримаю пальці схрещеними за розумні цінники", — підсумував експерт.

Нагадаємо, нове опитування показало, що майже дві третини користувачів не збираються купувати флагманські смартфони, віддаючи перевагу моделям середнього класу.

Фокус також повідомляв, що флагманські смартфони серії Samsung Galaxy S26 можуть суттєво подорожчати через дефіцит чипів пам’яті.