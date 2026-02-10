Компьютер наконец-то станет быстрым: названы ненужные программы, от которых давно пора избавиться

Правильные настройки автозагрузки программ могут существенно сократить время запуска компьютера.

Нет смысла запускать программы, которые никогда не используются или используются лишь изредка, каждый раз при включении компьютера. Подробнее об этом рассказал специалист по компьютерным информационным системам Бен Стегнер в своей статье для MakeUseOf.

Как объясняет эксперт, на Windows есть ряд программ, которые настроены на автоматический запуск. Если вы давно пользуетесь своим ПК, вероятно, существуют десятки таких программ, о которых вы можете даже не знать. Хотя для каждого человека этот список может быть индивидуальным, существуют самые распространенные типы программ, которых следует лишить прав запуска.

Відео дня

Программы производителя

Персональные компьютеры обычно содержат приложения производителя, которые дублируют функциональность Windows, а также пробные версии программ безопасности и облачного хранилища, которые навязчиво заставляют пользователей обновляться через короткое время.

Несколько программ от производителей могут быть полезны, например, те, которые позволяют проверять наличие обновлений драйверов. Однако большинству людей не нужны избыточные менеджеры батареи, бесплатные пробные версии McAfee и т. Д.

Приложения для чата и медиа

Такие программы, как Discord, Zoom или Telegram, часто настраиваются на запуск при включении компьютера. Некоторые из них могут быть полезными для работы или общения с друзьями, но если вы используете их лишь изредка, лучше отказаться от автоматического запуска.

То же самое касается стриминговых сервисов по типу Spotify и Netflix. Они запускаются быстро, когда вам это нужно, поэтому автоматическая загрузка никоим образом не улучшает их работу.

Игровые приложения

Для геймеров, которые используют компьютер в основном для игр, есть смысл в автозапуске Steam или Epic Games, поскольку таким образом обновления игры устанавливаются до того, как вы будете готовы играть.

Всем остальным пользователям ПК эксперт советует выключить эти программы. Обновления игр могут занимать десятки гигабайт, поэтому система существенно замедляется, когда они работают на полной скорости.

Несколько браузеров

Хотя использование нескольких браузеров имеет преимущества, совсем не обязательно запускать их все при загрузке компьютера. Если вы большую часть времени пользуетесь одним браузером, есть смысл оставить автозагрузку только для него.

Программы, которыми вы редко пользуетесь

Некоторые программы важны, но используются недостаточно часто, чтобы работать постоянно. Например, автор относит к этой категории программы для чтения PDF-файлов, инструменты для создания заметок.

Важно

Обычные пароли не помогут: 5 простых правил, которые защитят ваши данные в Интернете

"Будьте критичны, оценивая, какие приложения нужно запускать постоянно, а какие вас устраивает открывание вручную. Если вы не уверены, попробуйте выключить инструмент и посмотреть, как часто вам приходится открывать его вручную. Это должно показать вам, насколько он вам нужен", — подытожил Стегнер.

Напомним, редактор технологического издания Ану Джой поделилась опытом удаления 7 популярных приложений, которые воруют много времени.

Фокус также сообщал, что обозреватель техники Джон Гилберт удалил программу AICore, что позволило ему освободить целых 7 ГБ памяти на смартфоне.