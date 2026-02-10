Комп'ютер нарешті стане швидким: названо непотрібні програми, яких давно пора позбутися

Правильні налаштування автозавантаження програм можуть суттєво скоротити час запуску комп'ютера.

Немає сенсу запускати програми, які ніколи не використовуються або використовуються лише зрідка, щоразу при увімкненні комп’ютера. Детальніше про це розповів фахівець з комп'ютерних інформаційних систем Бен Стегнер у своїй статті для MakeUseOf.

Як пояснює експерт, на Windows є низка програм, які налаштовані на автоматичний запуск. Якщо ви давно користуєтеся своїм ПК, ймовірно, існують десятки таких програм, про які ви можете навіть не знати. Хоча для кожної людини цей список може бути індивідуальним, існують найпоширеніші типи програм, яких слід позбавити прав запуску.

Програми виробника

Персональні комп'ютери, як правило, містять програми виробника, які дублюють функціональність Windows, а також пробні версії програм безпеки та хмарного сховища, які нав’язливо змушують користувачів оновлюватися через короткий час.

Кілька програм від виробників можуть бути корисними, наприклад, ті, що дозволяють перевіряти наявність оновлень драйверів. Однак більшості людей не потрібні надлишкові менеджери батареї, безкоштовні пробні версії McAfee тощо.

Застосунки для чату та медіа

Такі програми, як Discord, Zoom чи Telegram, часто налаштовуються на запуск під час увімкнення комп’ютера. Деякі з них можуть бути корисними для роботи чи спілкування з друзями, але якщо ви використовуєте їх лише зрідка, краще відмовити від автоматичного запуску.

Те саме стосується стрімінгових сервісів по типу Spotify та Netflix. Вони запускаються швидко, коли вам це потрібно, тож автоматичне завантаження жодним чином не покращує їхню роботу.

Ігрові застосунки

Для геймерів, які використовують комп’ютер здебільшого для ігор, є сенс в автозапуску Steam чи Epic Games, оскільки таким чином оновлення гри встановлюються до того, як ви будете готові грати.

Всім іншим користувачам ПК експерт радить вимкнути ці програми. Оновлення ігор можуть займати десятки гігабайт, тому система суттєво сповільнюється, коли вони працюють на повній швидкості.

Кілька браузерів

Хоча використання кількох браузерів має переваги, зовсім не потрібно запускати їх усі під час завантаження комп’ютера. Якщо ви більшу частину часу користуєтеся одним браузером, є сенс залишити автозавантаження лише для нього.

Програми, якими ви рідко користуєтеся

Деякі програми важливі, але використовуються недостатньо часто, щоб працювати постійно. Наприклад, автор відносить до цієї категорії програми для читання PDF-файлів, інструменти для створення нотаток.

"Будьте критичними, оцінюючи, які програми потрібно запускати постійно, а які вас влаштовує відкривання вручну. Якщо ви не впевнені, спробуйте вимкнути інструмент і подивитися, як часто вам доводиться відкривати його вручну. Це має показати вам, наскільки він вам потрібен", — підсумував Стегнер.

