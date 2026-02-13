Бесконечная перезагрузка: обновление для Windows 11 оказалось проблемным

Обновление KB5077181 для Windows 11, которое компания Microsoft выпустила всего несколько дней назад, уже показало себя не лучшим образом.

Пользователи, которые установили обновление KB5077181 (сборка 26200.7840), уже информируют на профильных форумах о критических проблемах после его загрузки, сообщает Neowin.

В разделе вопросов и ответов Microsoft Learn чаще всего юзеры сообщают о том, что после установки наблюдается бесконечный цикл загрузки: устройства перезагружались более 15 раз. В ряде случаев процесс завершается зависанием на экране входа в учетную запись или появлением различных кодов ошибок.

Среди других зарегистрированных проблем — полная потеря интернет-соединения из-за ошибок DHCP и сбои установки с кодами ошибок 0x800f0983 и 0x800f0991.

Відео дня

Некоторые пользователи пытались исправить свои компьютеры, удалив обновление, однако. В случае возникновения неполадок рекомендуется удалить проблемное обновление, а также приостановить его установку в дальнейшем, пока Microsoft не выпустит патч.

По информации экспертов, эти сбои являются следствием широко распространенных проблем, возникших после выхода январского обновления Patch Tuesday.

Microsoft выпустила несколько обновлений после этого, чтобы попытаться решить проблемы пользователей.

Например, в декабрьском обновлении KB5072033 для Windows 11 версий 25H2 и 24H2 Microsoft внесла изменение, которое может негативно сказаться на производительности ПК.

Компания сделала службу AppX (Appxsvc) автоматически запускаемой при старте системы, хотя раньше она включалась только по требованию. Механизм отвечает за установку и обновление приложений из Microsoft Store. Appxsvc повышает нагрузку на процессор, диск и оперативную память, на что пользователи регулярно жалуются на форумах

Напомним, что делать, если Windows "зависает" или "тормозит". Есть несколько способов это исправить и возобновить плавную работу системы.

Также сообщалось, что LG вместе с обновлением операционной системы webOS устанавливает на телевизоры приложение искусственного интеллекта Microsoft Copilot, которое невозможно удалить. Компания LG официально не объявляла о появлении Copiliot на webOS и не делала никаких публичных заявлений по этому поводу.