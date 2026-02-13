Нескінченне перезавантаження: оновлення для Windows 11 виявилося проблемним

Оновлення KB5077181 для Windows 11, яке компанія Microsoft випустила всього кілька днів тому, вже показало себе не найкращим чином.

Користувачі, які встановили оновлення KB5077181 (збірка 26200.7840), вже інформують на профільних форумах про критичні проблеми після його завантаження, повідомляє Neowin.

У розділі запитань і відповідей Microsoft Learn найчастіше юзери повідомляють про те, що після встановлення спостерігається нескінченний цикл завантаження: пристрої перезавантажувалися понад 15 разів. У деяких випадках процес завершується зависанням на екрані входу в обліковий запис або появою різних кодів помилок.

Серед інших зареєстрованих проблем — повна втрата інтернет-з'єднання через помилки DHCP і збої встановлення з кодами помилок 0x800f0983 і 0x800f0991.

Деякі користувачі намагалися виправити свої комп'ютери, видаливши оновлення, однак. У разі виникнення неполадок рекомендується видалити проблемне оновлення, а також призупинити його встановлення надалі, поки Microsoft не випустить патч.

За інформацією експертів, ці збої є наслідком широко поширених проблем, що виникли після виходу січневого оновлення Patch Tuesday.

Microsoft випустила кілька оновлень після цього, щоб спробувати вирішити проблеми користувачів.

Наприклад, у грудневому оновленні KB5072033 для Windows 11 версій 25H2 і 24H2 Microsoft внесла зміну, яка може негативно позначитися на продуктивності ПК.

Компанія зробила службу AppX (Appxsvc) такою, що автоматично запускається під час старту системи, хоча раніше її вмикали тільки на вимогу. Механізм відповідає за встановлення та оновлення застосунків із Microsoft Store. Appxsvc підвищує навантаження на процесор, диск і оперативну пам'ять, на що користувачі регулярно скаржаться на форумах

