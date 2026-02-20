Придется ремонтировать старые гаджеты: эксперт предупредил об исчезновении ряда устройств

Кризис оперативной памяти может усугубиться во второй половине 2026 года, что может привести к прекращению производства некоторых технологических продуктов.

Компаниям, возможно, придется сократить свои продуктовые линейки во второй половине 2026 года, тогда как некоторые из них просто закроются из-за недостатка компонентов, сообщает The Verge со ссылкой на недавнее интервью Пуа Кхейн-Сенга, гендиректора тайваньской компании Phison, которая является одним из крупнейших в мире производителей контроллеров для флеш-памяти (USB, SD, SSD).

Стоит отметить, что в упомянутом интервью именно журналист спрашивает, могут ли компании закрыться, или могут прекратить производство линеек продуктов. Кхейн-Сенг в основном согласился и уточнил, что это произойдет, если эти компании не смогут обеспечить достаточное количество оперативной памяти.

По мнению генерального директора Phison, в течение следующих нескольких лет люди также начнут чаще ремонтировать сломанные устройства, вместо того, чтобы выбрасывать их.

В издании объясняют, что центры обработки данных с искусственным интеллектом поглощают подавляющее большинство мировых запасов памяти, создавая беспрецедентный дисбаланс между спросом и предложением. В результате цены на оперативную память выросли втрое, вчетверо и даже в шесть раз за последние несколько месяцев.

Опрос Верите ли вы, что ИИ несет угрозу человечеству? Опрос открыт до Да Нет Не знаю Голосувати

Поэтому вполне возможно, что некоторые компании не смогут обеспечить достаточное количество оперативной памяти. Уже ходят слухи, что Nvidia может впервые за 30 лет отказаться от поставок игрового графического процессора.

Ситуацию осложняет тот факт, что 93% этого рынка контролируют только три компании. Хотя эти компании строят больше мощностей, они не хотят расширяться слишком быстро, чтобы не допускать перепроизводства, которое может привести к потере денег позже.

Напомним, подорожание памяти сильнее всего ударит по бюджетным смартфонам, поэтому аналитики прогнозируют "откат" в характеристиках.

Фокус также сообщал, что японский гигант в сфере сантехники Toto неожиданно стал перспективным игроком на рынке ИИ.