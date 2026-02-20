Доведеться ремонтувати старі гаджети: експерт попередив про зникнення низки пристроїв

Криза оперативної пам'яті може погіршитися у другій половині 2026 року, що може призвести до припинення виробництва деяких технологічних продуктів.

Компаніям, можливо, доведеться скоротити свої продуктові лінійки у другій половині 2026 року, тоді як деякі з них просто закриються через нестачу компонентів, повідомляє The Verge з посиланням на нещодавнє інтерв’ю Пуа Кхейн-Сенга, гендиректора тайванської компанії Phison, яка є одним із найбільших у світі виробників контролерів для флеш-пам'яті (USB, SD, SSD).

Варто зазначити, що у згаданому інтерв’ю саме журналіст запитує, чи можуть компанії закритися, або чи можуть припинити виробництво лінійок продуктів. Кхейн-Сенг здебільшого погодився та уточнив, що це станеться, якщо ці компанії не зможуть забезпечити достатню кількість оперативної пам'яті.

На думку генерального директора Phison, протягом наступних кількох років люди також почнуть частіше ремонтувати зламані пристрої, замість того, щоб викидати їх.

У виданні пояснюють, що центри обробки даних зі штучним інтелектом поглинають переважну більшість світових запасів пам'яті, створюючи безпрецедентний дисбаланс між попитом і пропозицією. В результаті ціни на оперативну пам'ять зросли втричі, вчетверо та навіть в шість разів за останні кілька місяців.

Тому цілком можливо, що деякі компанії не зможуть забезпечити достатню кількість оперативної пам'яті. Вже ходять чутки, що Nvidia може вперше за 30 років відмовитися від поставок ігрового графічного процесора.

Ситуацію ускладнює той факт, що 93% цього ринку контролюють лише три компанії. Хоча ці компанії будують більше потужностей, вони не хочуть розширюватись надто швидко, щоб не допускати перевиробництва, яке може призвести до втрати грошей пізніше.

Нагадаємо, подорожчання пам'яті найсильніше вдарить по бюджетних смартфонах, тож аналітики прогнозують "відкат" у характеристиках.

