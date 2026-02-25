Ветровой генератор для дома: мужчина поделился впечатлениями после года использования (фото)

Портативные ветровые электростанции могут служить резервными источниками питания во время отключения света. В отличие от солнечных панелей, ветряки способны генерировать электроэнергию в любое время суток.

Обозреватель техники Адриан Кингсли-Хьюз пользовался ветровым генератором Shine Turbine в течение года. Выводами об этом устройстве он поделился в своей статье для ZDNET.

Комплект Shine Turbine включает саму турбину, тросы, оттяжки, колышки и подставку. Автору понадобилось некоторое время, чтобы разобраться с установкой турбины. Он отметил, что правильно настроенная конструкция будет очень устойчивой и надежной. Турбина имеет встроенную защиту от перенапряжения, пониженного напряжения, перегрева и перегрузки.

Сияние турбины Фото: zdnet.com

После установки ветрогенератора есть два варианта его эксплуатации. Турбину можно настроить для зарядки внутренней батареи, чтобы потом использовать накопленную энергию. Второй вариант — подключить к турбине портативное зарядное устройство.

Кингсли-Хьюз считает, что использование турбины как большого портативного аккумулятора имеет смысл во время случайных подзарядок в дороге. В других случаях он советует заряжать отдельные портативные аккумуляторы и использовать их.

Shine Turbine имеет относительно небольшую мощность в 40 Вт, поэтому идеально подходит для смартфонов, планшетов, дронов и камер. Для ноутбуков и других более крупных устройств эксперт рекомендует рассмотреть другие источники питания.

"Да, настройка занимает некоторое время, и да, ее выходная мощность достаточно ограничена, но я использовал одну турбину, чтобы обеспечить питанием своего iPhone и дрона во время многодневной поездки, когда зарядная станция и солнечные панели были недоступны", — отметил обозреватель.

Технические характеристики Shine Turbine:

номинальная мощность — 40 Вт;

внутренний аккумулятор — 3,7 В, 12 000 мАч;

разъем — регулируемый 5 В постоянного тока, 2,6 А;

порты — USB Standard-A, USB Micro-B;

длина в сложенном виде — 35 см;

ширина в сложенном виде — 10 см;

диаметр ротора — 60 см;

высота крепления — 91,4 см;

общий вес — 1,3 кг.

Напомним, компания Missouri General разработала ветряную турбину Freedom II мощностью 2000 Вт, которая генерирует электроэнергию при минимальном ветре.

Фокус также сообщал, что эстонская компания Freen представила малые ветряные турбины для дома с вертикальной осью вращения и мягкими лопастями.