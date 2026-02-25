Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Діджитал

Вітровий генератор для дому: чоловік поділився враженнями після року використання (фото)

Вітровий генератор для дому Shine Turbine
Shine Turbine | Фото: zdnet.com

Портативні вітрові електростанції можуть слугувати резервними джерелами живлення під час відключення світла. На відміну від сонячних панелей, вітряки здатні генерувати електроенергію в будь-який час доби.

Оглядач техніки Адріан Кінгслі-Хьюз користувався вітровим генератором Shine Turbine впродовж року. Висновками про цей пристрій він поділився у своїй статті для ZDNET.

Комплект Shine Turbine включає саму турбіну, троси, відтяжки, кілочки та підставку. Автору знадобився деякий час, щоб розібратися з встановленням турбіни. Він зазначив, що правильно налаштована конструкція буде дуже стійкою та надійною. Турбіна має вбудований захист від перенапруги, зниженої напруги, перегріву та перевантаження.

Вітрогенератор для дому Shine Turbine
Shine Turbine
Фото: zdnet.com

Після встановлення вітрогенератора є два варіанти його експлуатації. Турбіну можна налаштувати для заряджання внутрішньої батареї, щоб потім використовувати накопичену енергію. Другий варіант — підключити до турбіни портативний зарядний пристрій.

Кінгслі-Хьюз вважає, що використання турбіни як великого портативного акумулятора має сенс під час випадкових підзарядок у дорозі. В інших випадках він радить заряджати окремі портативні акумулятори та використовувати їх.

Shine Turbine має відносно невелику потужність в 40 Вт, тому ідеально підходить для смартфонів, планшетів, дронів та камер. Для ноутбуків та інших більших пристроїв експерт рекомендує розглянути інші джерела живлення.

Опитування

Чи підтримуєте ви блокування Telegram в Україні після теракту у Львові?

Опитування відкрите до

"Так, налаштування займає деякий час, і так, її вихідна потужність досить обмежена, але я використовував одну турбіну, щоб забезпечити живленням свого iPhone та дрона під час багатоденної поїздки, коли зарядна станція та сонячні панелі були недоступними", — наголосив оглядач.

Технічні характеристики Shine Turbine:

  • номінальна потужність — 40 Вт;
  • внутрішній акумулятор — 3,7 В, 12 000 мАг;
  • роз'єм — регульований 5 В постійного струму, 2,6 А;
  • порти — USB Standard-A, USB Micro-B;
  • довжина у складеному вигляді — 35 см;
  • ширина у складеному вигляді — 10 см;
  • діаметр ротора — 60 ​​см;
  • висота кріплення — 91,4 см;
  • загальна вага — 1,3 кг.

Нагадаємо, компанія Missouri General розробила вітряну турбіну Freedom II потужністю 2000 Вт, яка генерує електроенергію за мінімального вітру.

Фокус також повідомляв, що естонська компанія Freen презентувала малі вітряні турбіни для дому з вертикальною віссю обертання та м'якими лопатями.