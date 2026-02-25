Вітровий генератор для дому: чоловік поділився враженнями після року використання (фото)

Портативні вітрові електростанції можуть слугувати резервними джерелами живлення під час відключення світла. На відміну від сонячних панелей, вітряки здатні генерувати електроенергію в будь-який час доби.

Оглядач техніки Адріан Кінгслі-Хьюз користувався вітровим генератором Shine Turbine впродовж року. Висновками про цей пристрій він поділився у своїй статті для ZDNET.

Комплект Shine Turbine включає саму турбіну, троси, відтяжки, кілочки та підставку. Автору знадобився деякий час, щоб розібратися з встановленням турбіни. Він зазначив, що правильно налаштована конструкція буде дуже стійкою та надійною. Турбіна має вбудований захист від перенапруги, зниженої напруги, перегріву та перевантаження.

Shine Turbine Фото: zdnet.com

Після встановлення вітрогенератора є два варіанти його експлуатації. Турбіну можна налаштувати для заряджання внутрішньої батареї, щоб потім використовувати накопичену енергію. Другий варіант — підключити до турбіни портативний зарядний пристрій.

Кінгслі-Хьюз вважає, що використання турбіни як великого портативного акумулятора має сенс під час випадкових підзарядок у дорозі. В інших випадках він радить заряджати окремі портативні акумулятори та використовувати їх.

Shine Turbine має відносно невелику потужність в 40 Вт, тому ідеально підходить для смартфонів, планшетів, дронів та камер. Для ноутбуків та інших більших пристроїв експерт рекомендує розглянути інші джерела живлення.

"Так, налаштування займає деякий час, і так, її вихідна потужність досить обмежена, але я використовував одну турбіну, щоб забезпечити живленням свого iPhone та дрона під час багатоденної поїздки, коли зарядна станція та сонячні панелі були недоступними", — наголосив оглядач.

Технічні характеристики Shine Turbine:

номінальна потужність — 40 Вт;

внутрішній акумулятор — 3,7 В, 12 000 мАг;

роз'єм — регульований 5 В постійного струму, 2,6 А;

порти — USB Standard-A, USB Micro-B;

довжина у складеному вигляді — 35 см;

ширина у складеному вигляді — 10 см;

діаметр ротора — 60 ​​см;

висота кріплення — 91,4 см;

загальна вага — 1,3 кг.

Нагадаємо, компанія Missouri General розробила вітряну турбіну Freedom II потужністю 2000 Вт, яка генерує електроенергію за мінімального вітру.

Фокус також повідомляв, що естонська компанія Freen презентувала малі вітряні турбіни для дому з вертикальною віссю обертання та м'якими лопатями.