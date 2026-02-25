Блокировка Telegram: нардеп объяснил, возможно ли ограничить работу мессенджера в Украине

В Украине рассматривают возможность заблокировать Telegram. В то же время речь идет не о полном, а лишь о частичном ограничении работы мессенджера.

Украина имеет технические возможности для того, чтобы заблокировать Telegram. Об этом заявил нардеп фракции "Голос" Ярослав Юрчишин в интервью УНИАН.

По его словам, Украина имеет техническую возможность для блокировки Telegram. Однако вопрос ограничения работы мессенджера является более сложным.

"Это ограничение можно осуществить через использование платформ, которые Telegram сам использует, то есть Google Play и Apple Store — и у нас был такой опыт. Помните, что эти платформы заставили Telegram заблокировать целый ряд российских пропагандистских каналов, но в этот же день Telegram положил чат-боты государственных институтов в Украине, будто демонстрируя, что это будет сложно", — заявил Юрчишин.

Украинцы не будут пользоваться VPN

Юричишин объяснил, что блокировка Telegram будет сложнее, чем блокировка таких соцсетей как "ВКонтакте" или "Одноклассники", но это возможно сделать.

"Понятно, что те, кто имеют высокий уровень опыта в информационных технологиях, и могут обходить любые ограничения, используя VPN или другие механизмы, пытаются смотреть и "Одноклассники" или "Вконтакте",- пояснил Юрчишин.

Однако, по его мнению, задача блокировки будет заключаться в том, чтобы снизить количество людей, к которым ФСБ России имеет прямой доступ через Telegram. По его данным, сейчас таких есть около 70-80% украинцев.

Зато количество пользователей, которые заходят в "Одноклассники" и "ВКонтакте" через VPN не превышает 5%. Поэтому если количество пользователей Telegram будет составлять до 20%, это все равно будет существенное снижение.

Не может ли государство потерять контроль над тем, что происходит в Telegram

Юрчишин пояснил, что Украина не имеет контроль над Telegram. В то же время на совещании координационного штаба по вопросам кибербезопасности на базе СНБО сказали, что если техническая задача будет поставлена, они найдут механизмы, как решить эту задачу, сообщил Юрчишин.

Ранее Ярослав Юрчишин заявил, что Украина вполне может создать альтернативу Telegram на случай блокировки мессенджера, например, на базе приложения "Дія".

Блокировка Telegram — что известно

Перед этим заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук заявила, что Рада готова поддержать вопрос блокировки Telegram. По ее словам, Telegram — это единственная платформа, которая позволяет анонимность.

В то же время военный аналитик Иван Ступак предупредил, что блокировка Telegram в Украине не поможет с ситуацией с безопасностью. По его мнению, россияне сразу же переместятся в WhatsApp, на сайты знакомств или будут использовать банковские приложения.