Блокування Telegram: нардеп пояснив, чи можливо обмежити роботу месенджера в Україні

В Україні розглядають можливість заблокувати Telegram. Водночас йдеться не про повне, а лише про часткове обмеження роботи месенджера.

Україна має технічні можливості для того, щоб заблокувати Telegram. Про це заявив нардеп фракції "Голос" Ярослав Юрчишин в інтерв'ю УНІАН.

За його словами, Україна має технічну можливість для блокування Telegram. Однак питання обмеження роботи месенджеру є більш складним.

"Це обмеження можна здійснити через використання платформ, які Telegram сам використовує, тобто Google Play та Apple Store — і в нас був такий досвід. Пам'ятаєте, що ці платформи примусили Telegram заблокувати цілу низку російських пропагандистських каналів, але в цей же день Telegram поклав чат-боти державних інституцій в Україні, ніби демонструючи, що це буде складно", — заявив Юрчишин.

Українці не будуть користуватися VPN

Юричишин пояснив, що блокування Telegram буде складнішою, ніж блокування таких соцмереж як "ВКонтакте" або "Одноклассники", але це можливо зробити.

"Зрозуміло, що ті, хто мають високий рівень досвіду в інформаційних технологіях, та можуть обходити будь-які обмеження, використовуючи VPN чи інші механізми, намагаються дивитися й "Однокласники" чи "Вконтакте",— пояснив Юрчишин.

Однак, на його думку, завдання блокування полягатиме в тому, аби знизити кількість людей, до яких ФСБ Росії має прямий доступ через Telegram. За його даними, наразі таких є близько 70-80% українців.

Натомість кількість користувачів, які заходять в "Одноклассники" та "ВКонтакте" через VPN не перевищує 5%. Тож якщо кількість користувачів Telegram складатиме до 20%, це все одно буде суттєве зниження.

Чи не може держава втратити контроль над тим, що відбувається в Telegram

Юрчишин пояснив, що Україна не має контроль над Telegram. Водночас на нараді координаційного штабу з питань кібербезпеки на базі РНБО сказали, що якщо технічне завдання буде поставлено, вони знайдуть механізми, як вирішити це завдання, повідомив Юрчишин.

Раніше Ярослав Юрчишин заявив, що Україна цілком може створити альтернативу Telegram на випадок блокування месенджера, наприклад, на базі додатку "Дія".

Блокування Telegram — що відомо

Перед цим заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук заявила, що Рада готова підтримати питання блокування Telegram. За її словами, Telegram — це єдина платформа, яка дозволяє анонімність.

Водночас військовий аналітик Іван Ступак попередив, що блокування Telegram в Україні не допоможе з безпековою ситуацією. На його думку, росіяни одразу ж перемістяться у WhatsApp, на сайти знайомств або використовуватимуть банківські додатки.