Более дешевый флагман уже на подходе: чем удивит складной смартфон Motorola (видео)
Компания Motorola объявила, что новейший складной смартфон Motorola Razr Fold будет представлен 2 марта на мероприятии MWC 2026.
Motorola опубликовала короткий пост в соцсети X, в котором не только раскрыла дату официальной презентации Razr Fold, но и показала короткий тизер.
На видео можно увидеть, как смартфон Motorola Razr Fold раскрывается, после чего возникает эффект "картинки в картинке".
Как отмечает Tech Advisor, складное устройство Motorola станет более дешевой альтернативой Samsung Galaxy Z Fold 7 и Google Pixel 10 Pro Fold. По данным источников, разница в цене может составлять несколько сотен долларов.
Слухи также указывают на то, что Motorola Razr Fold будет иметь пару 120 Гц OLED-дисплеев, 6,56-дюймовый верхний экран и 8,09-дюймовый внутренний дисплей. Смартфон также получит тройную камеру и новый стилус Motorola Pen Ultra.
"К счастью, теперь мы знаем, что осталось лишь несколько дней ждать раскрытия остальных характеристик, включая вопрос официальной цены, которая, как мы подозреваем, станет решающей", — подчеркнули эксперты.
