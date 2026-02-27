Дешевший флагман вже на підході: чим здивує складаний смартфон Motorola (відео)

Компанія Motorola оголосила, що новітній складаний смартфон Motorola Razr Fold буде представлений 2 березня на заході MWC 2026.

Motorola опублікувала короткий пост в соцмережі X, в якому не лише розкрила дату офіційної презентації Razr Fold, але й показала короткий тизер.

Тизер Motorola Razr Fold

На відео можна побачити, як смартфон Motorola Razr Fold розкривається, після чого виникає ефект "картинки в картинці".

Як зазначає Tech Advisor, складаний пристрій Motorola стане дешевшою альтернативою Samsung Galaxy Z Fold 7 та Google Pixel 10 Pro Fold. За даними джерел, різниця в ціні може становити кілька сотень доларів.

Чутки також вказують на те, що Motorola Razr Fold матиме пару 120 Гц OLED-дисплеїв, 6,56-дюймовий верхній екран та 8,09-дюймовий внутрішній дисплей. Смартфон також отримає потрійну камеру та новий стилус Motorola Pen Ultra.

Відео дня

"На щастя, тепер ми знаємо, що залишилося лише кілька днів чекати на розкриття решти характеристик, включаючи питання офіційної ціни, яка, як ми підозрюємо, стане вирішальною", — наголосили експерти.

